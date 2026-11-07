Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, με τον Κέντρικ Ναν να βρίσκεται εκτός αποστολής, καθώς έλαβε ειδική άδεια από την ομάδα για να ταξιδέψει στο Κατάρ.

Ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL στη SUNEL Arena (08/11, 13:00), με τον Κέντρικ Ναν να μην βρίσκεται στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Ναν πήρε ειδική άδεια και ταξίδεψε στο Κατάρ προκειμένου να διευθετήσει εκκρεμότητα που αφορά το διαβατήριό του για να ενισχύσει την εθνική ομάδα του Κατάρ. Η απουσία του, όπως ξεκαθαρίζεται, δεν συνδέεται με κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα, καθώς βάσει του προγραμματισμού και της διαχείρισης του ρόστερ ήταν ούτως ή άλλως εκτός rotation για την αναμέτρηση με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Αμερικανός αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα το πρωί της Τρίτης και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15).