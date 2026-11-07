Η εμβληματική οπαδός του Ηρακλή, η κυρία Χάιδω τα είπε με τον διαιτητή Τηγάνη, λίγο πριν το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου του Ηρακλή κόντρα στη Μύκονο.

Ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο καταγράφτηκε στην αναμέτρηση του Ηρακλή κόντρα στη Μύκονο, με πρωταγωνίστρια την κυρία Χάιδω.

Συγκεκριμένα η εμβληματική οπαδός του «γηραιού» τα είπε με τον διαιτητή Τηγάνη, λίγο πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, χαρίζοντας ένα από τα highlihgt του αγώνα.