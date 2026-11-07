Δόξα Λευκάδας Elabet - Άρης 77-88: Τα highlights του αγώνα

Γιώργος Σακελλάρης
Δόξα Λευκάδας Elabet - Άρης 77-88: Τα highlights του αγώνα

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Ο Άρης επικράτησε της Δόξας Λευκάδας Elabet με 88-77 και σημείωσε την πέμπτη του νίκη στη φετινή GBL. Τα highlights της αναμέτρησης.

Ο Άρης έφυγε με το διπλό από την έδρα της Δόξας Λευκάδας Elabet (88-77) και πέτυχε την πέμπτη του νίκη στη φετινή GBL, αφήνοντας πίσω την παρθενική ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο EuroCup. Για τους φιλοξενούμενους του Βασίλη Σπανούλη κυριάρχησαν οι Ντιμιτρίγεβιτς (25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρόμπινσον Ερλ (17 πόντους, 7 ριμπάουντ) και Λίντελ (14 πόντους, 7 ριμπάουντ). Από την πλευρά της ομάδας του Θοδωρή Τερζή, ξεχώρισε ο Χάρμον (22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, double - double).

Τα highlights του αγώνα:

@Photo credits: INTIME
     

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