Δόξα Λευκάδας Elabet - Άρης 77-88: Τα highlights του αγώνα
Ο Άρης έφυγε με το διπλό από την έδρα της Δόξας Λευκάδας Elabet (88-77) και πέτυχε την πέμπτη του νίκη στη φετινή GBL, αφήνοντας πίσω την παρθενική ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο EuroCup. Για τους φιλοξενούμενους του Βασίλη Σπανούλη κυριάρχησαν οι Ντιμιτρίγεβιτς (25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρόμπινσον Ερλ (17 πόντους, 7 ριμπάουντ) και Λίντελ (14 πόντους, 7 ριμπάουντ). Από την πλευρά της ομάδας του Θοδωρή Τερζή, ξεχώρισε ο Χάρμον (22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, double - double).
Τα highlights του αγώνα:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.