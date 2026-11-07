Ο Λούκα Λεκαβίτσιους μετά από μαγνητική όπου υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι υπέστη μυϊκή ρήξη δικεφάλου μηριαίου πρώτου βαθμού.

Τα άσχημα νέα για την ΑΕΚ δεν σταματούν, καθώς έπειτα από εξετάσεις όπου υποβλήθηκε ο Λούκα Λεκαβίτσιους διαπιστώθηκε ότι υπέστη μυϊκή ρήξη δικεφάλου μηριαίου πρώτου βαθμού.

Ο Λιθουανός γκαρντ της «Ένωσης» τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σομπατέλι και υποβάλλεται ήδη σε θεραπευτική αγωγή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Σε μαγνητική τομογραφία υπεβλήθη ο Λούκας Λεκαβίτσιους στο Mediterraneo Hospital, όπου και διεγνώσθη, ότι υπέστη μυική ρήξη δικεφάλου μηριαίου πρώτου βαθμού, δεξιού ποδός.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Λιθουανός γκαρντ τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης του Σομπατέλι.

Υποβάλλεται ήδη σε θεραπευτική αγωγή».