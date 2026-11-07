ΑΕΚ: Μυϊκή ρήξη δικεφάλου μηριαίου ο Λεκαβίτσιους
Τα άσχημα νέα για την ΑΕΚ δεν σταματούν, καθώς έπειτα από εξετάσεις όπου υποβλήθηκε ο Λούκα Λεκαβίτσιους διαπιστώθηκε ότι υπέστη μυϊκή ρήξη δικεφάλου μηριαίου πρώτου βαθμού.
Ο Λιθουανός γκαρντ της «Ένωσης» τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Σομπατέλι και υποβάλλεται ήδη σε θεραπευτική αγωγή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Σε μαγνητική τομογραφία υπεβλήθη ο Λούκας Λεκαβίτσιους στο Mediterraneo Hospital, όπου και διεγνώσθη, ότι υπέστη μυική ρήξη δικεφάλου μηριαίου πρώτου βαθμού, δεξιού ποδός.
Υπενθυμίζουμε, ότι ο Λιθουανός γκαρντ τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης του Σομπατέλι.
Υποβάλλεται ήδη σε θεραπευτική αγωγή».
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