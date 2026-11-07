Oι τραυματισμοί δεν λένε να αφήσουν την ΑΕΚ φέτος, με την Ένωση να μην μπορεί να... αγιάσει στο θέμα αυτό από το ξεκίνημα της προετοιμασίας.

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει ένα πολύ σημαντικό διπλό στην Ουγγαρία. Η ομάδα του Σάκοτα έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε με 72-66 της Σομπατέλι για την 3η αγωνιστική του BCL. Μπάρτλεϊ, Μπράουν και Νόλεϊ είχαν κέφια και βοήθησαν την Ένωση να φτάσει στη νίκη σε ματς που βελτίωσε και την άμυνα της σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.

Όμως η Ένωση έφυγε λαβωμένη από την Ουγγαρία και η κακοδαιμονία της φετινής σεζόν με τους πολλούς τραυματισμούς συνεχίστηκε. Ο Γάιος Σκορδίλης, που δεν αγωνίστηκε απέναντι στη ομπατέλι, αφού υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στο δεξιό μηριαίο και θα μείνει για τις επόμενες εβδομάδες εκτός δράσης.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Λούκας Λεκαβίτσιους επέστρεψε από την Ουγγαρία ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού του ποδιού.

To... μαρτύριο από το ξεκίνημα της προετοιμασίας

Η Βασίλισσα έχει μέχρι στιγμής 2-1 στο BCL και 2-3 στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από πέντε αγωνιστικές. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από το ξεκίνημα της σεζόν, εκεί όπου γίνεται η σημαντικότερη δουλειά στην προετοιμασία.

Υπήρχαν μέρες που ο Σάλε δυσκολευόταν να κάνει προπόνηση, αφού δεν είχε καλά-καλά τους απαιτούμενους παίκτες για να την πραγματοποιήσει. Ήταν με διαφορά η πιο δύσκολη προετοιμασία των τελευταιων ετών για την ΑΕΚ.

Εκείνος που δεν έχει καταφέρει να παίξει λεπτό φέτος και δεν έχει κάνει προετοιμασία είναι ο ΚιΣόν Φίζελ που παραμένει στα... πιτς. Ο Γκρεγκ Μπράουν έχασε την προετοιμασία της ΑΕΚ λόγω τραυματισμού και αρκετά ματς στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά πλέον είναι ετοιμοπόλεμος και βοηθά πολύ στα τελευταία παιχνίδια σε άμυνα και επίθεση.

Ο Γουίλιαμς έλειψε σε κομμάτι της προετοιμασίας και τα περισσότερα φιλικά. Αυτό σημαίνει πως η Ένωση κλήθηκε να λύσει την... εξίσωση δίχως τρεις ψηλούς. Τις τελευταίες εβδομάδες είναι αναγκασμένη να παίζει στα γκαρντ δίχως τον floor general, Τομά Ερτέλ και περιμένει να δει πόσο θα λείψει ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Δύο σημαντικές απουσίες στα γκαρντ.

Όπως καταλαβαίνουμε γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η μάχη της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό (08/11, 13:00). Δίχως Φίζελ και Σκορδίλη στους σέντερ και χωρίς Ερτέλ και Λεκαβίτσιους στους ψηλούς. Οι τραυματισμοί δεν λένε να αφήσουν ήσυχη την Ένωση και ο Σάκοτα καλείται να βγάλει λαγούς από το καπέλο για άλλη μια φορά.