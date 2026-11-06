Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τους Βίκος Φαlcons (07/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) για την έκτη αγωνιστική της GBL.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τους Βίκος Φαlcons (07/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) στο «PAOK Sports Arena» με στόχο το 6/6 στη φετινή GBL, που θα τον διατηρήσει πρώτο και αήττητο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Μια ημέρα πριν το τζάμπολ, ο κόουτς της ομάδας, Αντρέα Τρινκιέρι, σε σχετικές του δηλώσεις στάθηκε στο μέγεθος της απουσίας του Τσέντι Όσμαν, στο αγωνιστικό -και όχι μόνο- κομμάτι και έκανε ειδική μνεία στο ταλέντο της ομάδας της Ηπείρου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:

«Οι Βίκος Φalcons είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο και ποιοτικούς παίκτες. Για εμάς θα είναι το πρώτο παιχνίδι χωρίς τον Τσέντι και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι: είναι λάθος ακόμη και να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Όσμαν, όχι μόνο ως παίκτη, αλλά και ως άνθρωπο και προσωπικότητα μέσα στην ομάδα.

Είχαμε αρχίσει να βαδίζουμε στον σωστό δρόμο, όμως αυτός ο τραυματισμός κάνει ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθειά μας να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτερη ομάδα. Παρόλα αυτά, εμπιστεύομαι απόλυτα την ομάδα και τους παίκτες μου. Είμαι βέβαιος ότι, με τη δουλειά και την προσπάθεια όλων όσοι βρίσκονται στο ρόστερ μας, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».