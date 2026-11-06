Γ.Γ.Α.: «Παραχώρηση του Αλεξανδρείου στην ΚΑΕ Άρης για 49 χρόνια»

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εξέδωσε δελτίο Τύπου αναφέροντας την παραχώρηση του Αλεξανδρείου για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Άρης.

Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Γ.Γ.Α. – μεταξύ άλλων – αναφέρεται και στην παραχώρηση του Αλεξανδρείου στην ΚΑΕ Άρης για τα επόμενα 49 χρόνια καθώς το σχετικό ζήτημα ήδη βρίσκεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

«Εκ των σημαντικότερων άρθρων αφορά στην παραχώρηση, για 49 χρόνια, στην ΚΑΕ Άρης, της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του «Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μέλαθρου Θεσσαλονίκης», το οποίο ανήκει στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (ΕΑΚΘ), με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ (ΚΑΕ Παναθηναϊκός), του ΣΕΦ (ΚΑΕ Ολυμπιακός) και του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων (ΚΑΕ ΑΕΚ).

Η ΚΑΕ Άρης υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 1,5 εκατ.€ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στα ΕΑΚΘ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων, που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις.

Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης και, φυσικά, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από τις Εθνικές ομάδες καλαθοσφαίρισης», αναφέρει.