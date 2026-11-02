Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Τίνος είναι αυτό το σπίτι; Ο ΠΑΟ παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο κόσμους»
Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού με 101-91 για την 5η αγωνιστική της GBL, κερδίζοντάς τον για δεύτερη σερί χρονιά στο «Αλεξάνδρειο», ενώ πέτυχε την 5η του κόντρα στους «πράσινους» τα τελευταία πέντε χρόνια!
Με αφορμή τις τελευταίες εμφανίσεις του Τριφυλλιού στη Euroleague, αλλά και την πρόσφατη ήττα του στο πρωτάθλημα, ο Νίκος Παπαδογιάννης τα.. έψαλε στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη σύγχυση αρμοδιοτήτων που φαίνεται να την χαρακτηρίζει μετά την επιστροφή Ναν.
Ο ίδιος έκανε λόγο για έλλειψη χημείας σε αυτή τη φάση, με τον Σέρβο κόουτς να περνά στους παίκτες του καλύτερα τις ιδέες του όσο είχε μικρότερο ροτέισον.
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