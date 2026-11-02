GBL: MVP της 5ης αγωνιστικής ο Χάρμον της Δόξας Λευκάδας Elabet
Η Δόξα Λευκάδας Elabet σημείωσε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη GBL, αφού επικράτησε με 73-59 της Μυκόνου, στο «Νησί των Ανέμων». Ο Ντε'Βιόν Χάρμον πήρε την ομάδας στις... πλάτες του, καταγράφοντας 23 πόντους (7/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 31:32 στο παρκέ έκανε τη διαφορά.
Ο Αμερικανός περιφερειακός του συνόλου του Θοδωρή Τερζή συγκέντρωσε 23 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
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