GBL: Το σύγχρονο μπάσκετ του Άρη εξέθεσε τα προβλήματα του Παναθηναϊκού

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την νίκη-δήλωση του «αυτοκράτορα» για τα καλύτερα που έρχονται, καταθέτει τον προβληματισμό του για την δημιουργική και οργανωτική δυσλειτουργία των «πρασίνων» και κάνει το «ταμείο» της 5ης αγωνιστικής.

Ίσως και να έχουμε κουράσει κάθε Δευτέρα, από το εβδομαδιαίο απολογιστικό σημείωμα που διαβάζετε, σχετικά με τα αποθεωτικά σχόλια γύρω για το εφετινό πρωτάθλημα και το πόσο συναρπαστικό και ανταγωνιστικό είναι...

Μετά από τέτοιο διήμερο, όμως, στην GBL, πως να μην γράψει κανείς γι’ αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας και που υπόσχονται ακόμη μεγαλύτερη μπασκετική κόντρα από ΄δω και στο εξής; Τόσο για την μάχη του τίτλου, που πλέον δείχνει ότι θα έχει παραπάνω από δύο «μνηστήρες, όσο και για τα λοιπα υποστρώματα της πάλαι ποτέ Α1 Κατηγορίας, στα οποία ανά πάσα στιγμή θα έχουμε αλλαγή στους συσχετισμούς.

Μετά τον ΠΑΟΚ (στο Supercup), που έχει αξιοποιήσει πλήρως το ευνοϊκό του πρόγραμμα και απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής, αήττητος (ο Ολυμπιακός είναι επίσης χωρίς ήττα, αλλά μέχρι την εκδίκαση της έφεσης στο ΑΣΕΑΔ, έχει -2 βαθμούς) και ο Άρης προστέθηκε στις ομάδες που μετρούν ήδη νίκη απέναντι σε έναν εκ των «δυναστών» του ελληνικού μπάσκετ.

Και μάλιστα οι «κιτρινόμαυροι» το έκαναν με πολύ εμφατικό τρόπο και με σχεδόν καθολική κυριαρχία στο ματς, εκπέμποντας πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα για το μεγάλο project που τέθηκε σε εφαρμογή το καλοκαίρι, μετά και την έλευση του Βασίλη Σπανούλη.

Η 5η αγωνιστική, όμως, δεν είχε απλά ένα συγκλονιστικό «κλείσιμο» από πλευράς σασπένς, μπάσκετ και ατμόσφαιρας στο “Nick Galis Hall” (για τους πιο παλιούς «αναβίωσαν» οι θύμησες της δεκαετίας του ’80)...

Είχε ένα πολύ ηχηρό άνοιγμα με την πεντακάθαρη και ιστορική πρώτη νίκη των Falcons στα «μεγάλα σαλόνια» και μάλιστα επί της ΑΕΚ, ένα ντέρμπι Ηρακλή-ΠΑΟΚ από τα παλιά με το μπασκετικό «ξύλο» να έχει την τιμητική του και φυσικά την Δόξα Λευκάδας Elabet να καθιστά σαφές ότι δεν αστειεύεται!

Ας τα πάρουμε όλα με μία χρονολογική σειρά, αρχίζοντας ανάποδα.

Άρης, Παναθηναϊκός: Οι «κιτρινόμαυρες» απαράβατες αρχές και το άναρχο «πράσινο» μπάσκετ!

Για όποιον είχε παρακολουθήσει τις τελευταίες εμφανίσεις των δύο ομάδων και είχε συνυπολογίσει την απουσία του Γκραντ και του Ερνανγκόμεθ από την 6άδα των ξένων του Παναθηναϊκού, το ματς... φώναζε!

Θα μου πείτε ότι η «ανώμαλη προσγείωση» και η πεντακάθαρη ήττα του «τριφυλλιού» στην Πόλη από την Έφες, δεν ήταν καλός οιωνός για τον Άρη και θα συμφωνήσω, γιατί πάντα τα στραβοπατήματα που συνοδεύονται και από κακή απόδοση, συνήθως προκαλούν αντίδραση.

Βάλτε και τον παράγοντα Ομπράντοβιτς, που βλέπει πολύ καλά και αντιλαμβάνεται σε τι δυσκολοκατάβλητο αντίπαλο εξελίσσεται η ομάδα του Σπανούλη, συμπεριλάβετε και την δοκιμασία με την φορμαρισμένη Ρεάλ στην Μαδρίτη που έρχεται και έχετε μία πολύ πειστική εξήγηση για το πόσο ήθελε ο «επτάστερος» τη νίκη.

Με βάση όλα τα παραπάνω, λοιπόν, η δίκαιη νίκη (101-91) των γηπεδούχων στους 100 πόντους και με σχεδόν απόλυτη κυριαρχία στους περισσότερους τομείς (οι «κιτρινόμαυροι» είχαν το προβάδισμα για συνολικά 34 λεπτά κι έφτασαν την διαφορά ακόμη και στο +12), αποτελεί μία πρώτη ειδοποίηση μεγατόνων για τις ικανότητες τους!

Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα, όμως, είναι ο τρόπος με τον οποίο επιβλήθηκε ο «αυτοκράτωρ», περνώντας από την πρώτη κατοχή στους «πράσινους» το μήνυμα για το πόσο θα κακοπεράσουν.

Έχοντας προφυλάξει τον Σλούκα από την επιβάρυνση του ταξιδιού και της δύσκολης αναμέτρησης στην Κωνσταντινούπολη, ο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε τον αρχηγό του, σε μία προσπάθεια να έχει καλή κυκλοφορία, οργάνωση και δημιουργία.

Σε μία πεντάδα, όμως, χωρίς άλλον καλό χειριστή, με την ασφυκτική πίεση του Μήτρου-Λονγκ, τις συνεχείς αλλαγές, την αξιοσημείωτη κάλυψη των χώρων και τα double-team στις γωνίες, ο ανέτοιμος ακόμη 36χρονος pont-guard ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε να καθοδηγήσει την ομάδα όπως θα ήθελε κι έτσι γρήγορα ο Παναθηναϊκός βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει.

Η ταυτόχρονη είσοδος του Ναν και του Φρανσίσκο στο “5” δεν βοήθησε ουσιαστικά γιατί οι αμυντικές περιστροφές του Άρη δούλευαν ρολόι και η πρώτη εξισορρόπηση των «πρασίνων» ήρθε με τον «Ζοτς» να χρησιμοποιεί σχήμα με τρεις κοντούς (με την προσθήκη του Μπάντιο), περνώντας τον Χέιζ-Ντέιβις στο “4”.

To μεγάλο πρόβλημα των φιλοξενουμένων, όμως, στο οποίο δεν βρέθηκε ποτέ μία λύση ήταν η επίθεση στο set παιχνίδι, από την άποψη ότι ελλείψει καθαρού playmaker δεν υπήρχε πλάνο και στόχευση, οι αποφάσεις λαμβάνοντας μέσα από ατομική πρωτοβουλία με συνέπεια τα πολλά λάθη που οδήγησαν τον Άρη σε 20 πόντους στο transition και συνολικά 37 από τις 20 χαμένες μπάλες των παικτών του Ομπράντοβιτς.

Για δεύτερο σερί ματς, ο Παναθηναϊκός είχε αρνητικό πρόσημο στην αναλογία ασίστ-λαθών, στηρίχθηκε εν πολλοίς στις προσωπικές (και τραβηγμένες πολλές φορές) ενέργειες του Γιαμπουσέλε (22π. με 5/8 τριπ.), του Φρανσίσκο (20π., 4ρ., 5ασ. & 4λ.), του Χέιζ-Ντέιβις (17π.), την ενέργεια που έβγαλε ο Λεσόρ (16π., 5ρ., 2κλ., 2κοψ.) μέσα στην ρακέτα και τους πόντους από δεύτερη ευκαιρία, ενώ ο Ναν (6π. με 1/7 σουτ) έμοιαζε εντελώς έξω από τα νερά και άλλος παίκτης απ’ αυτόν που μας έχει δείξει.

Ο Σπανούλης είχε «διαβάσει» τις αδυναμίες του αντιπάλου, αλλά το επιθετικό στυλ μπάσκετ (μπροστά και πίσω) που έχει επιλέξει να παίξει και οι παίκτες-εργαλεία (Ρόμπινσον-Ερλ 11π., 6ρ. & 3κλ., Μοκόκα 19π. & 3ρ. με 5/6 σουτ, Λιντέλ 7π., 4ρ. & 3ασ.) που έχει για να το υπηρετήσει, του έκαναν πιο εύκολη την δουλειά, εκθέτοντας το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός στον «άσο».

Σημείο-κλειδί και οι διεισδύσεις και τα ρήγματα του Μόργκαν (21π. & 2ασ.) και του Ντιμιτρίεβιτς (14π., 5ασ. & 2κλ.) με συχνή δημιουργία από μέσα προς τα έξω (52% με 13/25 τριπ.), σε συνδυασμό με την μεγάλη κλάση και των combo-guard που διαθέτει.

Υγ.1: Μετά τον Όσμαν με το νικητήριο τρίποντο στον ημιτελικό του Supercup, η καθοριστική συμβολή του Τολιόπουλου στο 2ο μέρος (14π. & 3ασ. με 3/5 τριπ.), προσέθεσε έναν ακόμη πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού (που παραχωρήθηκε παρ’ ότι είχε συμβόλαιο), ο οποίος πλήγωσε την ομάδα του «Ζοτς».

Υγ.2: Το +10 του Άρη ίσως παίξει ρόλο στις ισοβαθμίες, από την στιγμή που ο Παναθηναϊκός άρχισε το πρώτάθλημα με -2 βαθμούς.

Ολυμπιακός, Περιστέρι: Άμυνα, βάθος και... Άγιος ο Θεός, ας χάνει μόνο από τους «αιώνιους»!

Στo μόνιμο κυριακάτικο ραντεβού τους στην “Sunel Arena”, συνήθως 40 ώρες μετά τους εντός έδρας αγώνες στην Euroleague, οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν ένα διπλό μήνυμα σχετικά με τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μία ομάδα στο σύγχρονο μπάσκετ, ώστε να παραμένει αποτελεσματική ανεξαρτήτως της επιβάρυνσης από ταξίδια και συνεχόμενα παιχνίδα.

Παίρνοντας σκορ και από τους 12 παίκτες (τρεις εξ’ αυτών ήταν εκτός 12άδας στον αγώνα εναντίον της Αρμάνι συμπεριλαμβανομένου και του 2ου σκόρερ, Όμηρου Νετζήπογλου με 16 πόντους) και χωρίς να παίξει κάποιος περισσότερα από 25 λεπτά, οι Πειραιώτες κατέδειξαν ότι κανένας οργανισμός δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο της Ελλάδας και της Ευρώπης, χωρίς να έχει 16-17 κανονικούς παίκτες, ώστε να μπορεί να παρουσιάζει σχετικά διαφοροποιημένο ρόστερ τουλάχιστον στο 70% των εγχώριων υποχρεώσεων.

Επίσης, η δουλειά δεν μπορεί να γίνει αν σε βάθος χρόνου η ομάδα δεν γίνει πιο σκληρή και δεν φτάνει στο σημείο να νικάει αρκετά παιχνίδι από την άμυνα. Όπως ο Ολυμπιακός με μέσο παθητικό 60,7 πόντους στα τέσσερα από τα πέντε εφετινά παιχνίδια στην GBL και 65 πόντους στους 6 τελευταίους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, από τις 16 Οκτώβρη και μετά.

Αυτά σαν μία γενική προσέγγιση σε σχέση με την διαμόρφωση της εικόνας της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στο 2ο μισό του Οκτωβρίου (ρεκόρ 2-1 στην EL & 3-0 στην Α1 Κατηγορία).

Από ‘κει και πέρα, από το τελικό 91-62 απέναντι στο Περιστέρι, κρατάω το σταδιακό «ξεμπούκωμα» του Τζόσεφ (12π., 2ρ. & 2ασ.), ο οποίος είχε ένα καταπληκτικό 2ο δεκάλεπτο και με την απόδοσή του βοήθησε την ομάδα του «καθαρίσει» από το πρώτος μέρος το ματς, την πολύ θετική παρουσία του Καραγιαννίδη (6π., 3ρ. 4ασ., 1κλ. & 1κοψ. με 3/3 διπ.), που ήταν αλάνθαστος στα 13’45” που έμεινε στο παρκέ και το “bounce back” του Νετζήπογλου.

Ο Όμηρος είχε δύο κακές στιγμές αμυντικά απέναντι στον Ουίλμπεκιν στο ματς με την Μπεσίκτας και επειδη στην Euroleague δεν υπάρχουν περιθώρια για πολλές ευκαιρίες, «είδε» τον Πλώτα να αρπάζει από τα μαλλιά εκείνη που του δόθηκε μετά την δική του ολιγωρία.

Παρ’ ότι τον άφησε εκτός 12άδας απέναντι στην Αρμάνι, ο Μπαρτζώκας τον ξεκίνησε στο πρωτάθλημα και ο 23χρονος Θεσσαλονικιός guard, είχε την πνευματική ετοιμότητα για να αντιδράσει.

Αναφορικά με τους «πρίγκηπες της δυτικής όχθης» που έχουν μόλις 2 ήττες – από τους «αιώνιους αντιπάλους» με -20 και -29 – σε 8 εφετινούς αγώνες , έχοντας περάσει νικηφόρα και μέσα από την Μούρθια, μεσοβδόμαδα (3/3 στο BCL), ο Βασίλης Ξανθόπουλος είχε την πολυτέλεια να προφυλάξει τον Νίκολς, που μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στον αστράγαλο, οπότε δεν θα μπορούσε να έχει πολύ ανταγωνιστικές βλέψεις κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ειδικότερα σε ένα ματς με 19 λάθη, 27,8% εντός πεδιάς και με παραγωγικότητα μόλις 24 πόντων από τους 5 ξένους του (ο Άντερσον τραυματίστηκε στο γόνατο στην 3η περίοδο, ευτυχώς όχι σοβαρά και δεν ξανάπαιξε). Μοναδικά κέρδη η απόδοση του Παπαδάκη (12π. & 3κλ. με 4/11 τριπ.) και η ενέργεια που έβγαλε ο Χατζηδάκης (10π. & 6ρ. με 6/6 βολ. & 2/2 διπ.).

ΠΑΟΚ, Ηρακλής: Αρχίζει να βρίσκει αμυντικό «φίλτρο», μετά βίας σκοράρει 64 πόντους στην έδρα του!

Με τις μοναδικές έως τώρα εφετινές του ήττες (στο Eurocup) να έχουν προκύψει με μέσο παθητικό 89,5 πόντων και τις δύο παρ’ ολίγον (στην Ρόδο και την Μύκονο) στους 84,5, ο Αντρέα Τρινκιέρι είχε εδώ και καιρό αρχίσει να πιέζει τους παίκτες του για να γίνουν πιο σκληροί στα μετόπισθεν!

Κάπως έτσι, με αφετηρία την αγχωτική επί της ΑΕΚ στους 65 πόντους και εν συνεχεία ένα μεγάλο διάστημα στο 2ο μέρος του αγώνα της Πόλης με την Μπαχτσεσεχίρ, ο ΠΑΟΚ πήγε στο Ιβανόφειο με λογική «πολέμου» (Φόστερ 17π. & 2ρ. με 3/6 τριπ.) και «κατεβάζοντας» τον Ηρακλή στους 53 πόντους, διατηρήθηκε στην «μοναξιά» της κορυφής στην βαθμολογία.

Το 5/5 χάρη στο τελικό 63-53, συνιστά το καλύτερο ξεκίνημα του «δικεφάλου του Βορρά» μετά από 28 χρόνια (από την σεζόν 1998-99 υπό τις οδηγίες του Σβι Σερφ) και έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία επειδή επετεύχθη με κάκιστη επιθετική εικόνα, λόγω των 17 λαθών και του 38,8% εντός πεδιάς.

Ο «Γηραιός» (Λεκιού 10π. & 2ρ. με 2/4 τριπ.) γνώρισε την 4η διαδοχική του ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη, σουτάροντας με 32,7% εντός πεδιάς και με τους ξένους του να προβληματίζουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ελληνικό πρώτάθλημα, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έχει την 2η χειρότερη επίθεση (73,4π.), ενώ στην έδρα της σκοράρει κατά μ.ο. 64 πόντους.

Καρδίτσα, Κολοσσός: Οι Θεσσαλοι ήξεραν τι «τραβάνε» οι Ροδίτες και το αξιοποίησαν!

Το ματς στο «Γιάννης Μπουρούσης» ήταν παράσταση για έναν ρόλο και η εξήγηση είναι απλή. Η εφετινή Καρδίτσα έχει βάθος και επιδραστικούς ξένους, στηρίζει πολλά στην ένταση και την ενέργεια που βγάζει στο παρκέ και στο πρώτο ματς που είχε αξιοπρεπέσταση δημιουργία μοιράζοντας 16 ασίστ (πριν το τζάμπολ είχε μ.ο. 11), δεν υπήρχε περίπτωση να απειληθεί από έναν αντίπαλο που τρεις μέρες νωρίτερα είχε δώσει ένα πολύ δύσκολο ματς στο FIBA Europe Cup!

Άλλο πράγμα για έναν coach να κάνει πέντε καλές προπονήσεις με συγκεκριμένη στόχευση σε έναν αντίπαλο και άλλο πράγμα να κόβεται η εβδομάδα στην μέση από ένα απαιτητικό παιχνίδι και εν συνεχεία να υπάρχει χρόνος μόλις για μιάμιση προπόνηση χωρίς να υπολογίζουμε την κούραση και το ταξίδι αεροπορικώς και οδικώς.

Μοιραία, λοιπόν, ο Νίκος Παπανικολόπουλος είδε την – χωρίς Ευρώπη φέτος – πιο ξεκούραστη και καλύτερα προετοιμασένη Καρδίτσα ( 4 παίκτες είχαν από 13 πόντους) να πετυχαίνει την 3η και πιο εύκολη νίκη της (81-65) στο πρωτάθλημα με τη διαφορά να φτάνει ακόμη και στο +23 και ο Άρης Λυκογιάννης τον Κολοσσό να πραγματοποιεί το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν.

Το πιο ανησυχητικό για τους Ροδίτες (Άπσον 12π. & 3ρ.), που έχουν καλό υλικό, είναι ότι δεν παίζουν καλά σαν σύνολο, δεν φαίνεται να διαθέτουν τον παίκτη που θα τους τραβήξει σε μία προσπάθεια να αλλάξει τον ρυθμό και να τους ξαναβάλει στο παιχνίδι.

Δόξα, Μύκονος: Η έλλειψη πίεσης «νίκησε» της Ευρώπης τα «δεινά»!

Μετά από δύο αξιοπρεπείς ήττες σε Ρόδο και Πυλαία, απέναντι στον Προμηθέα, η περυσινή πρωταθλήτρια της Elite League πείστηκε ότι η πρώτη νίκη στην GBL, δεν απέχει πολύ.

Για την ακρίβεια η απόσταση αποδείχτηκε ότι ήταν μόλις μία εβδομάδα και κόντρα στον Ηρακλή, η Δόξα Λευκάδας Elabet παρουσίασε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο και δίκαια άνοιξε νικηφόρο λογαριασμό.

Αυτό που ίσως ελάχιστοι περίμεναν, ήταν ότι οι νησιώτες του Ιονίου Πελάγους θα μπορούσαν να απειλήσουν και εκείνους του Αιγαίου και μάλιστα σε ένα momentum που τόσο ο Χαρέλ, όσο και ο Κάναντι είχαν επιστρέψει από τους τραυματισμούς τους και η παρουσία τους αναμενόταν να έδινε μεγαλύτερο ποιοτικό και ποσοτικό βάθος στην ομάδα τους.

Αυτό που κανείς δεν μπόρεσε να συνυπολογίσει, όμως, ήταν ότι η μεν ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου θα παρουσιαζόταν άδεια σε ενέργεια (το ταξίδι στην Ρίγα και η υπερπροσπάθεια για τη νίκη με ανατροπή, κατέβασε αισθητα το ρεζερβουάρ των δυνάμεων) και θα έπαιζε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα χωρίς κλασσικό σέντερ (o Καββαδάς υπέστη τροφική δηλητηρίαση και ο Φάντερμπερκ τραυματίστηκε στο πρώτο μέρος).

Το 35,1% εντός πεδιάς, το κάποια στιγμή αναμενόμενο “off” του Ζερμέιν Λοβ (10π. & 2λ. με 3/6 σουτ), που έχει σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος και φυσικά η υστέρηση στις περισσότερες διεκδικούμενες μπάλες (οι φιλοξενούμενοι πήραν 12 περισσότερα ριμπάουντ και είχαν διπλάσιες δεύτερες επιθέσεις), ήταν οι βασικές αιτίες για το τελικό 59-73.

Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα του Θοδωρή Τερζη, ο οποίος έπεσε διάνα στην επιλογή του πληθωρικού και ακούραστου, Ντέβιον Χάρμον (22π., 3ρ., 5ασ. με 9/15 σουτ) και σχεδίασε σωστά το παιχνίδι, πέτυχε την Μύκονο εξουθενωμένη και πήρε ένα αποτέλεσμα-χρυσάφι, που δύσκολα θα βρουν οι υπόλοιπες διεκδικήτριες της παραμονής.

Βίκος Falcons, ΑΕΚ: Οι μεν είχαν δείξει ότι μπορούν και η δε ότι ήταν είναι δύο επίπεδα πιο κάτω από πέρυσι!

Στα Γιάννενα συνέβη αυτό που πριν το τζάμπολ, πολλοί το «έβλεπαν» να συμβαίνει ή ήθελαν να το προβλέψουν, αλλά δυσκολεύονταν να το που ευθαρσώς.

Οι Falcons, βλέπετε είχαν αφήσει θετικές εντυπώσεις στις εκτός έδρας δοκιμασίες τους και είχαν πιέσει αρκετά τον Ολυμπιακό στο ανακαινισμένο γήπεδο τους, την ίδια ώρα που η ΑΕΚ παρουσίαζε ένα πρόσωπο που χειροτέρευε από αγώνα σε αγώνα και η μοναδική καλή της εμφάνιση (το +21 απέναντι στο Μαρούσι) απείχε σχεδόν έναν μήνα!

Με το που άρχισε το παιχνίδι, οι υποψίες του περισσότερου κόσμου επιβεβαιώθηκαν με τους γηπεδούχους να ελέγχουν από την αρχή το ματς και να αυξάνουν συνεχώς και δικαίως την απόστασή τους από την «Ένωση», με αποτέλεσμα να νικήσουν πολύ ευκολότερα απ’ όσα θα πίστευαν και πιο αισιόδοξοι.

Το μεγαλύτερο προβάδισμα άγγιξε το +16, η διαφορά στα ριμπάουντ ήταν σημαντική (43-34), ενώ πέραν της πρώτης απόσβεσης που άρχισε να κάνει ο Άλερικ Φρίμαν (20π. & 4ρ. με 5/6 τριπ.), που σε καμία περίπτωση δεν είναι σε καμία περίπτωση ο παίκτης με τους 3 πόντους κατά μέσο όρο και τα τα 3/17 σουτ (17,6%) στις 4 πρώτες αγωνιστικές, μεγάλη αξία έχει ότι το τελικό 95-84 είχε φαρδιά πλατιά την υπογραφή τριών Ελληνόπουλων.

Κι αν ο Αγραβάνης (15π. & 3ρ. με 6/8 σουτ) και ο Γόντικας (9π., 9ρ. & 3ασ.) είναι γνωστοί και έχουν καταθέσει αρκετά διαπιστευτήρια, ο Καρακώστας (17π. & 4ασ. με 4/6 τριπ. σε 23’) έχει πολύ μπάσκετ μέσα του και ήταν κρίμα να παραμείνει για 3η χρονιά χωρίς να παίρνει αυτό που του αναλογεί στο Μαρούσι. Μπράβο στον Θανάση Γιαπλέ, που τον εμπιστεύεται εμπράκτως αλλά και στο παιδί που τον δικαιώνει και με το παραπάνω.

Για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα (Λαρεντζάκης 23π., 4ρ., 5ασ. & 2κλ. με 3/7 τριπ.), δεν υπάρχουν πολλά λόγια, πολύ απλά γιατί το αγωνιστικό της χάλι φωνάζει εδώ και καιρό. Ο Σερβοέλληνας τεχνικός, βέβαια, είχε σημαντικά προβλήματα για αναγκάστηκε να παίξει χωρίς τέσσερις σημαντικούς παίκτες (τους τραυματίες Ερτέλ και Φίζελ, τον τιμωρημένο Ντέρικ Ουίλιαμς, που κυκλοφορεί ότι δεν έπαιξε γιατί είναι απλήρωτος και τον Νόλεϊ, με επίσημη δικαιολογία της απουσίας του την γαστρεντερίτιδα), ενώ στην διάρκεια του ματς έχασε και τον Μπράουν με τραυματισμό.

Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά την χρήση της λέξης «ντροπή» από τον coach και τους λόγους που το έκανε, αλλά ντροπή στον αθλητισμό είναι περισσότερο η έλλειψη σεβασμού και συνέπειας και η στήριξη μίας προσπάθειας σε πήλινα πόδια και πρακτικές άλλων εποχών.

Μαρούσι, Προμηθέας: Αρχίζει να γίνεται ομάδα Παπαθεοδώρου, αν συνεχίσει έτσι θα κινδυνεύσει με υποβιβασμό!

Όποιος παρακολούθησε το ματς στον Άγιο Θωμά, θα συμφωνήσει ότι έτσι όπως παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες, άλλες 10 φορές να έπαιζαν, ισάριθμες θα ήταν και οι νίκες των γηπεδούχων.

Σε ένα παιχνίδι όπου το εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον (η ΚΑΕ Αμαρουσίου κατέθεσε την καταγγελία που προκάλεσε την προφυλάκιση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ και ισχυρού άνδρα του Προμηθέα) ήταν ίσως υπέρτερο απ’ όσα συνέβησαν μέσα στις τέσσερις γραμμές, η ομάδα των βορείων προαστίων παρουσίασε μακράν το καλύτερό της πρόσωπο, νίκησε ευκολότερ απ’όσο δείχνει το τελικό 87-76 και η αγωνιστική της λειτουργία μπροστά και πίσω, θύμισε κατά πολύ και για πρώτη φορά τόσο έντονα την φιλοσοφία του προπονητή της.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου κατάφερε να χαλιναγωγήσει την εκτελεστική ροπή του Γουόκερ (10π. & 7ασ. με 2/5 τριπ. σε ) έδωσε περισσότερο χρόνο στον super αθλητικό και μαχητή Γουέαρ (14π., 4ρ., 3ασ. & 2κοψ. με 7/7 διπ. σε 23’)στην θέση του σέντερ και με ψηλά σχήματα αύξησε αισθητά το αμυντικό φίλτρο που τόσο πολύ έλλειπε πέρυσι αλλά και στα πρώτα παιχνίδια της εφετινής σεζόν από τους «κιτρινόμαυρους».

Είναι χαρακτηριστικό το ανώτατο προβάδισμα έφτασε το +31 στο 29’12”, οπότε και είχε δεχθεί μόλις 39 πόντους (και δέχτηκε 37 στα υπόλοιπα 10’48”, όταν το ματς είχε κριθεί. Χρήσιμη προσθήκη ο Μπρους Ντρέσελ (8π., 2ρ. & 2ασ. με 2/4 τριπ.) στο “3”, που έδειξε στοιχεία καλού σουτέρ και ενός guard-forward που βγάζει ενέργεια και είναι “3-and-D”!

Η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου είναι προφανέστατα επηρεασμένη από τις τελευταίες εξελίξεις και την σύνδεση του σκανδάλου που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ με τον οργανισμό της Πάτρας και αυτό είχε πολύ έντονη επίδραση στην εικόνα της μέσα στο παρκέ.

Έπαιξε με ελάχιστη έως μηδενική διάθεση να παλέψει, πλην του Κόουλμαν (12π. & 7ρ.) οι ξένοι της ήταν παντελώς αδιάφοροι (17π. με 7/22 σουτ) και μοναδικοί λοιποί διασωθέντες ήταν ο Κουρουπάκης (11π., 4ρ. & 2ασ. με 4/6 σουτ) και ο Διπλαρος (9π., 8ασ. & 4λ. με 3/11 σουτ), που όμως ήταν άστοχος.

Αν δεν υπάρξει κάποιο ουσιαστικό ηλεκτροσόκ και παρά το γεγονός ότι εφετινό budget ίσως είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της ομάδας στην GBL, οι προοπτικές για καλή σεζόν δεν είναι ευοίωνες και η παραμονή φαντάζει ως ο βασικός στόχος του συλλόγου.

