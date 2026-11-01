Ομπράντοβιτς: «Κάποια μικρά πράγματα δεν μας επέτρεψαν να νικήσουμε το παιχνίδι»

Λακωνικός ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρε απέναντι στον Άρη και έφυγε ηττημένος απο το Nick Galis Hall (101-91) με αυτή να είναι η δεύτερη ήττα του μέσα σε λίγες μέρες, μετά και από εκείνη κόντρα στην Εφές στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν φανερά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, ωστόσο στη flash interview θέλησε να συγχαρεί την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για τη νίκη.

Αναλυτικά

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Άρη, έπαιξε καλά. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, είχαμε κάποια στιγμή τη δυνατότητα να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά κάποια μικρά πράγματα δεν μας το επέτρεψαν.Συγχαρητήρια σε αυτούς για ακόμα μια φορά».