Ο Κέντρικ Ναν κέρδισε το φάουλ από τον Ματ Μόργκαν με την αντίδραση του Βασίλης Σπανούλη να είναι... όλα τα λεφτά.

Το Nick Galis Hall έγινε το επίκεντρο της 5ης στροφής της GBL, καθώς ο Άρης φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό AKTOR σε ένα από τα σημαντικότερα ματς του προγράμματος.

Πολλά ήταν τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν σε αυτή την αναμέτρηση που είχε χαρακτήρα ντέρμπι με το τρίτο δεκάλεπτο να προσφέρει ένα διαφορετικό highlight.

Ο Κέντρικ Ναν έκανε το δικό του... σόου κάτω από τη ρακέτα των Θεσσαλονικιών με τον Ματ Μόργκαν του Άρη να χρεώνεται με φάουλ. Εκείνη τη στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για το εν λόγω σφύριγμα με την αντίδρασή του να είναι... όλα τα λεφτά, καθώς ο Λαρισαίος κόουτς ξέσπασε σε γέλια.