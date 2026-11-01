Ο Ματίας Λεσόρ κάρφωσε αλά Καρλ Μαλόουν στην αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ένα από τα πιο όμορφα highlight χάρισε ο Ματίας Λεσόρ στην αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» πήρε την μπάλα και κάρφωσε αλά Καρλ Μαλόουν στον αιφνιδιασμό, βάζοντας το χέρι του πίσω από το κεφάλι του.