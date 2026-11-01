Άρης - Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ κάρφωσε αλά Καρλ Μαλόουν μέσα στο «Παλέ»
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Ο Ματίας Λεσόρ κάρφωσε αλά Καρλ Μαλόουν στην αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ένα από τα πιο όμορφα highlight χάρισε ο Ματίας Λεσόρ στην αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» πήρε την μπάλα και κάρφωσε αλά Καρλ Μαλόουν στον αιφνιδιασμό, βάζοντας το χέρι του πίσω από το κεφάλι του.
Δείτε το κάρφωμα του Ματίας Λεσόρ:
@Photo credits: eurokinissi
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