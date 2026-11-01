Ολυμπιακός - Περιστέρι: Το εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο του Τζόσεφ
Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 5/5 στο πρωτάθλημα και να συνεχίσει την αήττητη πορεία του. Για την πέμπτη αγωνιστική της GBL, αντιμετωπίζει το Περιστέρι (LIVE από το Gazzetta) και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου προηγούνταν με 48-30.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι πρωταθλητές είχαν επιμέρους σκορ 23-12, με τον Κόρι Τζόσεφ, να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο Καναδός γκαρντ που αγωνίστηκε σε όλη την περίοδο, ήταν αυτός που οργάνωνε τις επιθέσεις.
Στα 10 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, είχε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον ίδιο να δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση.
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