Ολυμπιακός: Βραβεύτηκαν Μπαρτζώκας, Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ και Πλώτας
Ο Ολυμπιακός δίνει ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι. Για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, υποδέχεται το Περιστέρι (01/11, 13:00, LIVE στο Gazzetta) με στόχο τη συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.
Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο πρόεδρος Αγγελόπουλος, βράβευσε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που διακρίθηκαν στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Αρχικά, τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου προπονητή.
Ακολούθησε ο Νίκος Πλώτας, όπου με τη φανέλα του Προμηθέα, αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης. Στη συνέχεια, οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ, οι οποίοι ήταν στην κορυφαία πεντάδα της GBL.
Τέλος, ο Φουρνιέ, παρέλαβε το βραβείο του MVP.
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