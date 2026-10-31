Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Greek Basketball League, μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών του Σαββάτου (31/10).

Συνέχεια στην αγωνιστική δράση της Greek Basketball League. Το πρόγραμμα του Σαββάτου (31/10), είχε πέντε παιχνίδια για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στο «Ιβανώφειο» επί του Ηρακλή με 63-53 και έκανε το 5/5.

Οι Βίκος Φαlcons έγραψαν ιστορία, καθώς πήραν την πρώτη τους νίκη στην GBL. Υποδέχθηκαν την ΑΕΚ και επικράτησαν με 95-84. Η Δόξα Λευκάδας Elabet, πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στη Μύκονο και πήρε το διπλό με 73-59.

Το Μαρούσι υπερασπίστηκε την έδρα του και κέρδισε άνετα τον Προμηθέα με 87-76. Η Καρδίτσα από την άλλη, έκανε άψογη εμφάνιση και πήρε τη νίκη επί του Κολοσσού με 81-65.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 5-0, 10β. Καρδίτσα 3-2 8β. Άρης 3-1, 7β. Κολοσσός 2-3 7β. Δόξα Λευκάδας Elabet 2-3 7β. ΑΕΚ 2-3 7β. Περιστέρι 3-1 7β. Παναθηναϊκός 4-0 6β. Ολυμπιακός 4-0 6β. Μαρούσι 1-4 6β. Ηρακλής 1-4 6β. Μύκονος 1-4 6β. Μαρούσι 1-4 6β. Βίκος Φαlcons 1-4 6β.

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Τα αποτελέσματα της GBL (5η αγωνιστική):

31/10:

Βίκος Φαlcons - ΑΕΚ 95-84

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73

Καρδίτσα - Κολοσσός 81-65

Μαρούσι - Προμηθέας 87-76

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63

01/11:

Ολυμπιακός - Περιστέρι (13:00)

Άρης - Παναθηναϊκός (17:00)

Eπόμενη αγωνιστική (6η):

07/11:

Δόξα Λευκάδας -Άρης

Κολοσσός - Περιστέρι

Προμηθέας - Καρδίτσα

Ηρακλής - Μυκονός

ΠΑΟΚ - Βίκος Φαlcons

08/11:

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Μαρούσι - Ολυμπιακός