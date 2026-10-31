Βαθμολογία GBL: Πώς έχει διαμορφωθεί μετά τα ματς του Σαββάτου (31/10)
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση της Greek Basketball League. Το πρόγραμμα του Σαββάτου (31/10), είχε πέντε παιχνίδια για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στο «Ιβανώφειο» επί του Ηρακλή με 63-53 και έκανε το 5/5.
Οι Βίκος Φαlcons έγραψαν ιστορία, καθώς πήραν την πρώτη τους νίκη στην GBL. Υποδέχθηκαν την ΑΕΚ και επικράτησαν με 95-84. Η Δόξα Λευκάδας Elabet, πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στη Μύκονο και πήρε το διπλό με 73-59.
Το Μαρούσι υπερασπίστηκε την έδρα του και κέρδισε άνετα τον Προμηθέα με 87-76. Η Καρδίτσα από την άλλη, έκανε άψογη εμφάνιση και πήρε τη νίκη επί του Κολοσσού με 81-65.
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 5-0, 10β.
- Καρδίτσα 3-2 8β.
- Άρης 3-1, 7β.
- Κολοσσός 2-3 7β.
- Δόξα Λευκάδας Elabet 2-3 7β.
- ΑΕΚ 2-3 7β.
- Περιστέρι 3-1 7β.
- Παναθηναϊκός 4-0 6β.
- Ολυμπιακός 4-0 6β.
- Μαρούσι 1-4 6β.
- Ηρακλής 1-4 6β.
- Μύκονος 1-4 6β.
- Μαρούσι 1-4 6β.
- Βίκος Φαlcons 1-4 6β.
* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Τα αποτελέσματα της GBL (5η αγωνιστική):
31/10:
01/11:
Ολυμπιακός - Περιστέρι (13:00)
Άρης - Παναθηναϊκός (17:00)
Eπόμενη αγωνιστική (6η):
07/11:
Δόξα Λευκάδας -Άρης
Κολοσσός - Περιστέρι
Προμηθέας - Καρδίτσα
Ηρακλής - Μυκονός
ΠΑΟΚ - Βίκος Φαlcons
08/11:
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Μαρούσι - Ολυμπιακός
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