Φασούλας στο Gazzetta Magazino: «Δεν εξαγοράζομαι, μπορεί να μη φοράω φωτοστέφανο, μπορεί να μην είμαι ο πιο τίμιος»
Στο Gazzetta Magazino φιλοξενήθηκε την Πέμπτη (29/10) ο Παναγιώτης Φασούλας.
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, ενώ τοποθετήθηκε και για το θέμα της διαιτησίας και αν θα μπορούσε να πείσει τους ιδιοκτήτες των ομάδων, να μην ασχολούνται με του διαιτητές.
Αναλυτικά όσα ανέφερε και το απόσπασμα:
«Ένα πράγμα ξέρουν όλοι όσοι με ξέρουν. Ότι δεν είμαι εξαγοράσιμος. Δεν έχω κάτι να πω. Τι φαντάζεστε. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια στην πολιτική ή στη δημόσια ζωή δεν θα υπήρχε κάποιος να έλεγε ότι έχω αγοράσει τον Φασούλα. Να πω την αλήθεια δεν το κάνω γιατί είμαι ο φοβερά έντιμος άνθρωπος με το φωτοστέφανο μπορεί και να μην είμαι, απλά ξέρω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να αντέξω να πει κάποιος ότι με εξαγόρασε. Μη νομίζετε ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες και να προηγούμενα λίγα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μένει να αποδεχθεί. Πόσο μπορώ να αντέξω από ένα πρωτάθλημα στον "αέρα" από κακές διαιτησίες και διαμαρτυρίες. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το αντέξω αυτό».
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