Λύτρας για Κορομηλά: «Τον φώναζαν στα Ρεάλ-Μπαρτσελόνα & ΝΒΑ, δεν θα ρίσκαρε την καριέρα του για ομάδες που καν δεν υπάρχουν»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Αποστόλης Λύτρας, συνήγορος του Ηλία Κορομηλά στο «Basketgate», λίγο μετά την απολογία του πρώην διαιτητή.

Ο Ηλίας Κορομηλάς ολοκλήρωσε το πρωί της Δευτέρας (26/10) την απολογία του στον Ανακριτή και ο δικηγόρος του, Αποστολής Λύτρας, είπε μεταξύ άλλων ότι δεν θα ρίσκαρε την καριέρα του ο πρώην διαιτητής.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δικογραφία με μόνο δύο καταθέσεις. Μες στη δικογραφία δεν υπάρχει τίποτε άλλο, μόνο δύο καταθέσεις. Δύο ανθρώπων, που με βάση τον δικό μου εντολέα, αναφέρουν απλά κάποια πράγματα, ότι γνώριζε τι συνέβαινε. Αρνείται την οποιαδήποτε ανάμιξη με αγώνα στημένο. Δεν έχει καμία σχέση.

Τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν, τα δικαιολόγησε και μάλιστα ήρθε και κατέθεσε ο λογιστής, από που είναι αυτά τα χρήματα. Νομίζω δεν θα υπάρχει θέμα σε σχέση με τα χρήματα τα οποία βρέθηκαν. Ότι αφορά τον συγκεκριμένο διαιτητή, έναν διεθνή διαιτητή.

Τον φώναζαν από την Ισπανία να παίξει τα ντέρμπι Ρεάλ - Μπαρτσελόνα. Έχει παίξει στο NBA. Είναι ποτέ δυνατόν να ρίσκαρε την καριέρα του, την οικογένειά του, για πράγματα ανούσια, για ομάδες που πραγματικά καν δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να κατηγορήσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο».