Παπαπέτρου στο «Gazz Floor» για το Basketgate: «Μπορει να υπάρχει θετικό πρόσημο, έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο μπάσκετ»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Ιωάννης Παπαπέτρου στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» για τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξέφρασε την δική του άποψη στην εκπομπή της Δευτέρας (26/10) «Gazz Floor by Novibet» αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν και πλήττουν το ελληνικό μπάσκετ.

«Είναι στενάχωρο αλλά μπορεί να έχει και θετικό πρόσημο στο ελληνικό μπάσκετ αυτή η κάθαρση. Και να έχει θετική εξέλιξη. Εχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτό το άθλημα. Γνωρίζοντας τις θυσίες, την προσπάθεια, τα όνειρα που βρίσκονται πίσω από κάθε αθλητή. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη για τα παιδιά που ξεκινούν από νέα ηλικία που ξεκινούν το μπάσκετ, στους ανθρώπους και στους θεσμούς που καθορίζουν το μέλλον τους» είπε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Είμαστε απέναντι όχι μόνο σε μια κατηγορία, αλλά απέναντι σε δικαστήρια που θα κρίνουν πολλαπλές κατηγορίες. Η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην απόδοση των ευθυνών. Ποινικών απ' ότι φαίνεται. Το τεκμήριο της αθωότητας παραμένει αδιαπραγμάτευτο και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Όμως όταν κρίνει ο εισαγγελέας ότι κάποιος είναι προφυλακιστέος, τότε υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για να προβεί σε αυτήν την ενέργεια»