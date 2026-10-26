Λύτρας για Κορομηλά: «Δεν εμπλέκεται με κανέναν από τους άλλους κατηγορουμένους

O εκπρόσωπος του, Ηλία Κορομηλά ανέφερε πως πρώτη φορά βλέπει μια υπόθεση με μια δικογραφία, με μόλις δυο καταθέσεις, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο.

Ο Ηλίας Κορομηλάς έχει φτάσει στην Ευελπίδων και θα απολογηθεί στον Ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ο εκπρόσωπος του, Αποστόλης Λύτρας μίλησε στην ΕΡΤ για τον εντολέα του και τόνισε πως δεν εμπλέκεται με κανέναν από τους άλλους κατηγορουμένους.

«Στα τόσα χρόνια που ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου, πρώτη φορά βλέπω μια υπόθεση με μια δικογραφία, με μόλις δυο καταθέσεις, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο. Σε αυτές τις δυο καταθέσεις, εγώ μιλάω μόνο για τον εντολέα μου, γίνονται κάποιες αναφορές, απλές αναφορές για τον συγκεκριμένο διαιτητή. Νομίζω ότι σήμερα που θα απολογηθούμε, θα εξηγήσουμε για όλα αυτά, όσον αφορά τις δυο καταθέσεις, τι έχει συμβεί. Και θέλω να πιστεύω, πως θα καταλάβουν τι έχει συμβεί. Έχει βρεθεί ένα χρηματικό ποσό το οποίο δικαιολογείται. Θα έρθει και ο λογιστής του να καταθέσει από που προέρχονται αυτά τα ποσά. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν μόνο ενδείξεις και αναφορές, των δυο μαρτύρων, οι οποίες δε στηρίζονται πουθενά. Στον κύριο Κορομηλά δεν υπάρχουν ούτε μηνύματα, ούτε τίποτα», ήταν τα λόγια του.

Πρόσθεσε: «Υπάρχει μια κατάθεση Ουκρανών διαιτητών, που έχει γίνει έρευνα, αυτό το θέμα έχει μπει στο αρχείο από τις ελληνικές Αρχές. Εξετάστηκε. Για αυτόν τον αγώνα έχει γίνει έρευνα και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Η καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή υπήρχε, δεν είναι καινούργια. Ο κύριος Κορομηλάς δεν εμπλέκεται με κανέναν από τους άλλους κατηγορουμένους. Η μόνη του εμπλοκή είναι με τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ο ένας ήταν Πρόεδρος και άλλος σύμβουλος στην ΚΕΔ.

Τι γνώριζε και τι γνωρίζει ο εντολέας μου, θα το πει στις ανακριτικές Αρχές. Το ότι υπάρχουν παρεμβάσεις στους διαιτητές, δεν είναι τωρινό φαινόμενο και δεν περιορίζεται στο μπάσκετ. Κάποια πρόσωπα από τους κατηγορουμένους τους ήξερε ο κύριος Κορομηλάς ως συναδέφλους του και ως πρόεδρο τον άλλον».