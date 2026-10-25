Δικηγόρος Λιόλιου: «Έχετε δει ποτέ καμία φωτογραφία του με διαιτητή;»
Έπειτα από σχεδόν 12 ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και του στενού συνεργάτη του, Γιώργου Μαυραγάνη, για την υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στο ελληνικό μπάσκετ. Μετά τη διαδικασία, αμφότεροι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
Ο δεύτερος δικηγόρος του κ. Λιόλιου, Χρήστος Τσόλκας, τοποθετήθηκε για την απόφαση προφυλάκισης του εντολέα του.
Αναλυτικά
«Είναι μια λανθασμένη και υπερβολική απόφαση, η οποία υπαγορεύτηκε από το κλίμα που δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες. Το σκεπτικό είναι ότι ο κ. Λιόλιος έχει πολλούς φίλους στον χώρο του μπάσκετ. Ουσιαστικά, ποινικοποιούνται η φιλία και οι κοινωνικές σχέσεις.
Δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Είναι πολύτεκνος οικογενειάρχης και τεράστιος επιχειρηματίας. Θα βρεθεί στη φυλακή εξαιτίας καταγγελιών από πρόσωπα που δεν έχουν και το καλύτερο προφίλ στα ειδησεογραφικά sites.
Το βασικότερο στοιχείο που προσκομίσαμε είναι ότι, με ενέργειες του κ. Λιόλιου, οι ορισμοί των διαιτητών γίνονται μέσω αλγορίθμου, στον οποίο δεν μπορεί να παρέμβει κανείς. Δεν πρόκειται για ορισμούς ή κληρώσεις που γίνονται από την ΚΕΔ, αλλά για διαδικασία που πραγματοποιείται μέσω υπολογιστή, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Ο κ. Λιόλιος δεν έχει στήσει κανέναν αγώνα. Θα σας ρωτήσω κάτι απλό: ο κ. Λιόλιος ήταν πρόεδρος της ομοσπονδίας για πέντε χρόνια και ασχολείται με τον Προμηθέα εδώ και δέκα χρόνια. Έχετε δει έστω μία φωτογραφία του με διαιτητή;»
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