Ο Άγγελος Παπανικολάου, ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, είχε παραχωρήσει συνέντευξη το 2021 στο Gazzetta, όπου μοιράστηκε τις απόψεις και το όραμά του.

Η διάδοχη λύση στην προεδρία, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, στην ΕΟΚ ακούει στο όνομα «Άγγελος Παπανικολάου». Ο νέος επικεφαλής της ΕΟΚ, που ανέλαβε μετά το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, είχε διεκδικήσει την προεδρία απέναντι στον Λιόλιο στις εκλογές του 2021 (βγήκε τρίτος πίσω από την παράταξη του Φασούλα). Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ωστόσο, είχε σταθεί στο πλευρό της νέας διοίκησης, συμμετέχοντας στις ενέργειες της Ομοσπονδίας.

Ο Παπαπανικολάου, που κλήθηκε να βγει μπροστά μετά από το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ, είναι καρδιολόγος στο επάγγελμα, ενώ λίγο πριν τις εκλογές της ΕΟΚ το 2021 είχε παραχωρήσει μία εκτενή συνέντευξη στο Gazzetta, όπου μοιράστηκε τις απόψεις και τις θέσεις του.

Όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να βάλει υποψηφιότητα τότε, είχε πει: «Κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο κ. Βασιλακόπουλος, εκτίμησαν το έργο μου σε επίπεδο διοικητικό και ιατρικό και με έβαλαν σε μια διαδικασία συμμετοχής στις εκλογές. Προέρχομαι από τα «σπλάχνα» του ερασιτεχνικού μπάσκετ, από τη «δεξαμενή» των ερασιτεχνών παραγόντων και δεν έχω λάβει ένα ευρώ για τις υπηρεσίες που έχω προσφέρει. Η άποψή μου για τον κ. Βασιλακόπουλο συμπίπτει μ’ αυτή των χιλιάδων φιλάθλων, οι οποίοι είδαν το ελληνικό μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μόνο άνθρωποι με «παρωπίδες» δεν το βλέπουν. Δικαίως θεωρείται ως η κορυφαία αθλητική φυσιογνωμία στον τόπο μας και όχι, μόνο».

Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε τοποτεθητηθεί ουκ ολίγες φορές για το ότι οι θέσεις στην ΕΟΚ δεν θα έπρεπε να είναι έμμισθες. «Είναι ανεπίτρεπτο ο πρόεδρος και κάποια μέλη να έχουν μισθό και να πληρώνονται. Όπως και οι θέσεις της ΚΕΔ δεν μπορεί να είναι έμμισθες. Δηλαδή, θα "φυτοζωούν" οι ερασιτεχνικές ομάδες για να πληρώνονται οι παράγοντες διαιτησίας, να λαμβάνουν χρήματα τα μέλη του συμβουλίου της ΕΟΚ και κάθε είδους "παρατρεχάμενοι";», είχε πει.

Όταν ρωτήθηκε για τη στήριξη που είχε λάβει από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο απάντησε: «Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος του μπάσκετ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέλος της κορυφαίας αθλητικής οικογένειας στην Ελλάδα, που έχει δαπανήσει απίστευτα χρήματα αλλά και άφθονο χρόνο για την ανάπτυξη του μπάσκετ, εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια για σένα, αν μη τι άλλο, είναι άκρως τιμητικό. Αναμφισβήτητα, η οικογένεια Γιαννακόπουλου στηρίζει διαχρονικά τον ελληνικό αθλητισμό και συμβάλει δεκαετίες τώρα στην διάκρισή του στο εξωτερικό. Γνωρίζει, άλλωστε, τους στόχους που έχω αλλά και την αγάπη για το μπάσκετ».