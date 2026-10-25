Γιαννακόπουλος: Οι νέες αναρτήσεις του αναφορικά με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε και πάλι μέσω των social media για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πήρε θέση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram για τις ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, γύρω από το σκάνδαλο των στημένων αγώνων, που μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ εξέφρασε ορισμένες απορίες που έχει, ενώ μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Δεδομένο 1: Oι ιδιοκτήτες του Oλυμπιακού μας υπενθύμισαν πολύ πρόσφατα ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης…

Δεδομένο 2: Βρέθηκαν μπλούζες κι χρήματα σε διαιτητές που σήμερα είναι φυλακή για χειραγώγηση αγώνων.

Δεδομένο 3: Τα τελευταία χρόνια ο Oλυμπιακός έχει πάει κι έχει παρέμβει υπέρ των διαιτητών που είναι φυλακή λέγοντας ότι κακώς κάποια ομάδα ζητάει (και σήμερα δικαιώνεται) για την ακαταλληλότητα των διαιτητών αυτών….

Δεδομένο 4: όλη η Ελλάδα είδε τους τελικούς και είτε αηδίασε είτε εξέφρασε λύπη που είτε η ομάδα τους κερδίζει είτε χάνει ετσιθελικά με σφυρίγματα των φυλακισμένων διαιτητών που είχαν υπερασπιστεί.

Δεδομένο 5: Ο Ολυμπιακός αυθαίρετα χωρίς να έχει ανοίξει μύτη στο μπάσκετ αποφασίζει ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡYΛΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗ ΚΑΘΑРΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ να ξευτιλιστεί κάνοντας όμως την πιο ακραία κίνηση για να την πετύχει την οποία τότε κυβέρνηση είχε την ατυχία να βιώσει αυτά από τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού να πρέπει να δράσει για να μην έρθει χωρίς καμία ευθύνη κι νταβατζιλίκι απέναντι σε έναν ολόκληρο σύλλογο επειδή οι ιδιοκτήτες της για όποιους λόγους την ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΗΝ Α2.

Δεδομένο 6: Οφείλω να αναγνωρίσω ότι τόσα λεφτά σε καταγγελίες και δικαστήρια υπέρ της κάθαρσης του μπάσκετ δεν έχουμε δώσει όλοι, μαζί τα λεφτά που έχουν ξοδέψει.



Δεδομένο 7: Σε όλους τους τίτλους που έχουν από τα τελευταία χρόνια ένας από τους δαιτητές αυτούς έχουν σφυρίξει ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ των αγώνων.



Δεδομένο 8: ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ….ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΨΗ???

ΠΩΣ ΑΠΕΧΕΙ ΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΥΚΙΡΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΧΟΝΤΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΓΟΝΤΩΝ?

Αυτά τα ερωτήματα είναι για εσάς και θα επανέρχονται όσο και αν αλλάζετε ατζέντες.

Οι θρυλικοί μάγκες και τα καλά παιδιά δεν θα έπρεπε να σας δυσκολεύουν».

Η δεύτερη ανάρτηση

«Προσωπική άποψη χωρίς να μιλάω για τήρηση νόμων αλλά σκεπτόμενος το καλό του μπάσκετ.

Λιόλιος έξω: Λιόλιος έξω λόγω θολούρας από την αλαζονεία και τον εγωισμό.. Όχι κίνητρο το χρήμα…. Απαγόρευση ενασχόλησης. Πλήρης κατάθεση όλων όσων ξέρει (αυτός τα ξέρει όλα ως κεφαλή). Άρα κερδίζεται χρόνος προς την νέα μέρα του μπάσκετ)… Εάν όχι μέσα και κατάσχεση των πάντων.



Διαιτητές: Μικρή ποινή φυλάκισης εφόσον δώσουν πλήρη κατάθεση για το από που χρηματίστηκαν…. Αλλιώς ισόβια. Παραδειγματική τιμωρία ποινικής φύσεως όσων πλήρωσαν και νομικά αλλά και σε επίπεδο συλλόγου (ερασιτεχνικό). Πρόβλεψη ισόβια για οποιον διοτητη δεν καταγγείλει είτε συναδέλφου είτε παράγοντα που προσπαθήσει να χρηματίσει.



Πρόβλεψη δυνατότητας σε ομάδες να καταγγείλουν με αποδείξεις όταν κάποιο στήσιμο πάει να γίνει, να επιβραβεύονται κάπως).



Έτσι κόβονται όλα μαχαίρι.



Και στο τέλος Κονδύλι σοβαρό στην νέα ΕΟΚ αλλά και ΚΕΔ από την Πολιτεία ώστε να δημιουργηθεί άμεσα ικανή ομάδα νέων διαιτητών».