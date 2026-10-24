Ο Βασίλης Τολιόπουλος ευστόχησε σε δύσκολο τρίποντο στο φινάλε της τρίτης περιόδου στην αναμέτρηση της Μυκόνου κόντρα στον Άρη.

Τρομερό τρίποντο πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος στο φινάλε της τρίτης περιόδου μεταξύ της Μυκόνου κόντρα στον Άρη.

Συγκεκριμένα ο διεθνής γκαρντ των Θεσσαλονικιών πήρε την μπάλα εκτός ισορροπίας και σούταρε με το ένα πόδι, ευστοχώντας και χαρίζοντας ένα από τα highlight της αγωνιστικής.