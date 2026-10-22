Ο ημιτελικός του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στην Πάφο, η ανατροπή από το 58-45 στο 60-64, οι καταγγελίες για τη διαιτησία και η ένσταση του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης που επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τις συλλήψεις για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων.

Ο ημιτελικός του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Λυκείων, που διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στην Πάφο της Κύπρου, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Πρόκειται για την αναμέτρηση ανάμεσα στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πατρών, στο Final Four της διοργάνωσης, το διήμερο 27-28 Μαρτίου 2026. Ένα παιχνίδι που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τις διαιτητικές αποφάσεις και επανέρχεται στην επικαιρότητα, επτά μήνες αργότερα, μετά τις συλλήψεις έξι προσώπων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Από το 58-45 στο 60-64

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, που είχε κατακτήσει το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα το 2024 στο Μακάο της Κίνας, βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 58-45, περίπου δώδεκα λεπτά πριν από τη λήξη του ημιτελικού.

Η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Η Αναγέννηση Πατρών πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή και επικράτησε με 64-60, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό.

Το επιμέρους σκορ από το συγκεκριμένο σημείο μέχρι το τέλος ήταν 19-2 υπέρ της πατρινής ομάδας, με τις αποφάσεις των διαιτητών να προκαλούν έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ελληνικού Κολλεγίου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν, βασικοί παίκτες της ομάδας της Θεσσαλονίκης αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ, ενώ η αντιμετώπιση των δύο ομάδων από τους διαιτητές αμφισβητήθηκε έντονα. Τότε έγινε ντόρος για τις 52 ελεύθερες βολές υπέρ της Αναγέννησης.

Η ένσταση και οι εικόνες μετά το τέλος

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, αρκετοί αθλητές ξέσπασαν σε κλάματα, θεωρώντας ότι οι διαιτητικές αποφάσεις είχαν επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα.

Ακολούθησε ένσταση από την πλευρά του Ελληνικού Κολλεγίου για τη διαιτησία και την αλλοίωση του αποτελέσματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών την ένσταση υπέβαλε ο αρχηγός της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Στα ίδια ρεπορτάζ κατονομάζονται ως διαιτητές της αναμέτρησης οι Σπυρόπουλος και Καλογερόπουλος.

Οι καταγγελίες αυτές αποτελούν πλέον αντικείμενο δημοσιογραφικής και δικαστικής διερεύνησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί δικαστικά χειραγώγηση του συγκεκριμένου αγώνα.

Η σύνδεση με τον Προμηθέα και τον Βαγγέλη Λιόλιο

Η Αναγέννηση Πατρών συνδέεται αγωνιστικά με τον Προμηθέα, καθώς σημαντικό μέρος της σχολικής ομάδας αποτελείται από νεαρούς αθλητές που συμμετέχουν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΝΟΥΣ» του συλλόγου.

Ο Προμηθέας είναι η ομάδα με την οποία έχει συνδεθεί επί σειρά ετών ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων.

Η δικογραφία, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, περιλαμβάνει στοιχεία και μαρτυρίες για δεκάδες αγώνες διαφορετικών κατηγοριών, ακόμη και σχολικών πρωταθλημάτων.

Η σύνδεση των νεαρών αθλητών με τον Προμηθέα αποτελεί δεδομένο της αθλητικής τους παρουσίας και δεν συνιστά από μόνη της στοιχείο εμπλοκής τους σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Τα μόρια για τις Πανελλαδικές και ο παγκόσμιος τίτλος

Μία ακόμη διάσταση της υπόθεσης αφορά τα εκπαιδευτικά προνόμια που συνδέονται με τις διακρίσεις των μαθητών-αθλητών.

Η Αναγέννηση Πατρών, μετά τη νίκη επί του Ελληνικού Κολλεγίου, κατέκτησε το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα, επικρατώντας στον τελικό των Εκπαιδευτηρίων Υπατία.

Οι διακρίσεις στα σχολικά πρωταθλήματα μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις, να εξασφαλίσουν ευνοϊκή μοριοδότηση και ειδικές δυνατότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τον Ιούνιο του 2026 η Αναγέννηση Πατρών κατέκτησε και το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στη Σερβία, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική διάκριση. Ο συγκεκριμένος τίτλος συνδέεται επίσης με ειδικές εκπαιδευτικές ευεργετικές διατάξεις, των οποίων η εφαρμογή εξαρτάται από τις νόμιμες προϋποθέσεις αναγνώρισης της διάκρισης.

Εφόσον προκύψουν τελεσίδικες δικαστικές διαπιστώσεις για παρατυπίες που επηρέασαν την απονομή αθλητικών διακρίσεων, ενδέχεται να τεθεί ζήτημα επανεξέτασης των σχετικών ευεργετημάτων από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό, πάντως, απαιτεί συγκεκριμένη νομική αξιολόγηση και δεν αποτελεί αυτόματη συνέπεια της σημερινής έρευνας.

Το βίντεο και η δικαστική έρευνα

Η αναμέτρηση του Ελληνικού Κολλεγίου με την Αναγέννηση Πατρών επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο συγκεκριμένος ημιτελικός περιλαμβάνεται στους αγώνες που εξετάζονται από τις Αρχές. Παράλληλα, έχει δημοσιοποιηθεί οπτικό υλικό από την αναμέτρηση, το οποίο επιτρέπει την εξέταση των επίμαχων φάσεων και των διαιτητικών αποφάσεων.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι κατά πόσο οι καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί αμέσως μετά τον αγώνα μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία της δικαστικής έρευνας.