Ναν για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου»
Οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ενώ μάλιστα ορισμένοι αθλητές έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο Κέντρικ Ναν είναι ένας από αυτούς.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» σχολίασε κάτω από ανάρτηση των «basketballmaniacs» στο Instagram όπου φαίνονται τα χρήματα, οι φωτογραφίες και τα αναμνηστικά των ομάδων που βρέθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων.
Ο Κέντρικ Ναν έγραψε: «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου, με όλο τον σεβασμό.»
Δείτε το σχόλιο του Κέντρικ Ναν:
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