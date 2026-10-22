Ο Κέντρικ Ναν μέσω σχόλιου που έκανε στα social media, πήρε θέση για όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, ζητώντας πίσω τα τρόπαιά του.

Οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ενώ μάλιστα ορισμένοι αθλητές έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο Κέντρικ Ναν είναι ένας από αυτούς.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» σχολίασε κάτω από ανάρτηση των «basketballmaniacs» στο Instagram όπου φαίνονται τα χρήματα, οι φωτογραφίες και τα αναμνηστικά των ομάδων που βρέθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων.

Ο Κέντρικ Ναν έγραψε: «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου, με όλο τον σεβασμό.»