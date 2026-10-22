H KAE Παναθηναϊκός είχε προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ κατά της ΚΕΔ/ΕΟΚ για τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα, όμως η προσφυγή των πράσινων απορρίφθηκε.

H KAE Παναθηναϊκός AKTOR είχε αντιδράσει για τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα. Όπως ενημέρωσε σχετικά ο ΠΑΟ, στις 3 Ιουνίου, η ΚΕΔ εξέδωσε απόφαση ορισμού των διαιτητών του πρώτου τελικού που γινόταν την ίδια μέρα.. Η Βάσω Τσαρούχα είχε οριστεί ως πρώτη διαιτητής.

Η πράσινη ΚΑΕ είχε προσφύγει ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά του ορισμού λόγω της εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας των δύο πλευρών. Η προσφυγή απορρίφθηκε.

Η Βάσω Τσαρούχα κατηγορείται ότι συμμετείχε στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για εκείνη, η διαιτητής συνελήφθη και οδηγήθηκε την Τετάρτη στη ΓΑΔΑ. Μάλιστα, αστυνομικοί την περίμεναν στο αεροδρόμιο και την οδήγησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.

Θα απολογηθεί μαζί με τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, τη Δευτέρα (26/10) στις 10:30.