Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Οι έξι συλληφθέντες θα παραμείνουν στη ΓΑΔΑ μέχρι να απολογηθούν!
Λίγο μετά της 12 το μεσημέρι εξήλθαν οι έξι συλληφθέντες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν εντός των επόμενων ημερών (διαφορετικές ημέρες ο καθένας), ενώ τονίζεται μέχρι να έρθει η στιγμή της απολογίας τους θα παραμείνουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.
Συγκεκριμένα ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο (23/10) στη 1 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή (25/10) ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης.
Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10).
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