Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Οι ημερομηνίες και οι ώρες που θα απολογηθούν Λιόλιος, Τσαρούχα και οι υπόλοιποι συλληφθέντες
Οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, εξήλθαν από τα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10).
Συγκεκριμένα ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο (23/10) στη 1 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή (25/10) ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης.
Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10).
Οι έξι συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν θα κρατηθούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.
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