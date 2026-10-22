Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες που θα απολογηθούν οι έξι συλληφθέντες για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, εξήλθαν από τα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10).

Συγκεκριμένα ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο (23/10) στη 1 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή (25/10) ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης.

Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10).

Οι έξι συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν θα κρατηθούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.