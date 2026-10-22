Οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση στο ελληνικό μπάσκετ έφτασαν το πρωί της Πέμπτης (22/10) στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Έφτασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα οι Βαγγέλης Λιόλιος (πρόεδρος ΕΟΚ), Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου (διαιτητές), Ηλίας Κορομηλάς (Σύμβουλος Διαιτησίας), Αναστάσιος Πηλοΐδης (μέλος ΚΕΔ) και ο Γιώργος Μαυραγάνης, που αποτελεί τον πιο στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου, έφτασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Πέμπτης (22/10) και στη συνέχεια οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

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