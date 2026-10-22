Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Στην Ευελπίδων οι έξι συλληφθέντες!
Έφτασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.
Συγκεκριμένα οι Βαγγέλης Λιόλιος (πρόεδρος ΕΟΚ), Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου (διαιτητές), Ηλίας Κορομηλάς (Σύμβουλος Διαιτησίας), Αναστάσιος Πηλοΐδης (μέλος ΚΕΔ) και ο Γιώργος Μαυραγάνης, που αποτελεί τον πιο στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου, έφτασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων το πρωί της Πέμπτης (22/10) και στη συνέχεια οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
Η ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ 6 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ https://t.co/l6fBCkQRWJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2026
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