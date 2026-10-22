Δημογλίδου: «Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό πόσο και στους έξι συλληφθέντες»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ και στα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν στους κατηγορόυμενους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, βρέθηκε καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του Alpha, «Happy Day» και μίλησε για το νέο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, παρουσιάζοντας νέα στοιχεία για την υπόθεση που έχει συγκλόνισει το πανελλήνιο.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως έχουν βρεθεί υπέρογκα πόσα και στους έξι συλληφθέντες, τα οποία ξεπερνούν τις 850.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να δώσει το ακριβές ποσό ή το πόσα χρήματα βρέθηκαν στη διαθέση του καθενός.

Επιπλεόν, τόνισε πως η υπόθεση ερευνάται εδώ και αρκετούς μήνες από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, με άκρα μυστικότητα, και πως οι καταγγελίες είχαν φτάσει απευθείας στη Δικαιοσύνη και όχι στην Ελληνική Αστυνομία, ενώ παράλληλα έκανε μία αναφορά και στην εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας πως και οι έξι εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου

«Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό συνολικά και στους έξι συλληφθέντες. Δεν γνωρίζω βέβαια ποια είναι η αναλογία ακριβώς για κάθε συλληφθέντα, όμως ξεπερνά αυτό το ποσό που αναφέρετε το συνολικό ποσό που έχει βρεθεί σε μετρητά κατά τις κατ' οίκον έρευνες».

«Ουσιαστικά είναι μια πολύμηνη έρευνα που έχει ξεκινήσει και έχει πραγματοποιηθεί από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι έξι εμπλεκόμενοι, η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και η έκδοση των ενταλμάτων».

«Εκδόθηκαν άμεσα έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία μέσα σε ένα 24ωρο, ουσιαστικά και σε μία ημέρα, εκτελέστηκαν και τα έξι από την Ελληνική Αστυνομία και οι έξι εμπλεκόμενοι βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών αρχών».