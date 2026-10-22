Νέα εξέλιξη στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του «protothema», βρέθηκαν 102.000 ευρώ σε σπίτι και δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή!

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ μετά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει.

Χθες (21/10) δημοσίευμα από το «protothema» έφερε στο... φως της δημοσιότητας πως βρέθηκαν 820.000 ευρώ στο χηματοκιβώτιο σπιτιού στην επαρχία.

Μάλιστα νέο σημερινό (22/10) δημοσίευμα από την ίδια πηγή αναφέρει πως βρέθηκαν 102.000 ευρώ σε σπίτι και δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή!

Θυμίζουμε πως οι Βαγγέλης Λιόλιος (πρόεδρος ΕΟΚ), Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου (διαιτητές), Ηλίας Κορομηλάς (Σύμβουλος Διαιτησίας) και Αναστάσιος Πηλοΐδης (μέλος ΚΕΔ) και ο Γιώργος Μαυραγάνης, που αποτελεί τον πιο στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου, θα βρεθούν σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων και στη συνέχεια οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.