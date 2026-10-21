Ποιος είναι ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος συνελήφθη μετά τις καταγγελίες και τις ραγδαίες εξελίξεις που έρχονται στο φως για το ελληνικό μπάσκετ.

Απίστευτες εξελίξεις γύρω από το ελληνικό μπάσκετ, μετά τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου και όχι μόνο. Εκτός από αυτόν, έχουν συλληφθεί οι Ηλίας Κορομηλάς, Βάσω Τσαρούχα, Αναστάσιος Πηλοΐδης, Πέτρος Παπαπέτρου ενώ τελευταίος είναι ο Γιώργος Μαυραγάνης.

Ο Γιώργος Μαυραγάνης κατάγεται από το Κιάτο και ξεκίνησε την μπασκετική του διαδρομή από τον Άρατο Κιάτου. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στον Πειραϊκό, στον Μίλωνα και στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, αποκτώντας εμπειρία στα ελληνικά γήπεδα.

Διατηρεί στενή φιλική και επαγγελματική σχέση με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, λειτουργώντας ως εξωδιοικητικός συνεργάτης του, ενώ φέρεται να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, διατηρώντας καταστήματα καφέ της εταιρείας του Λιόλιου.

