Ο Οφέρ Γιανάι έκανε μία ανάρτηση στα social media μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, σχολιάζονται στην Ευρώπη. Για τα όσα έχουν γίνει στην Ελλάδα, έκανε ένα σχόλιο στα social media ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.

Συγκεκριμένα, ο Γιανάι, έκανε κοινοποίηση ένα tweet στο οποίο αναφέρεται η σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου, αλλά και τα εντάλματα σύλληψης άλλων ατόμων.

Ο πρόεδρος της Χάποελ, έβαλε ένα emoji στην ανάρτηση, που είναι δύο χέρια ενωμένα, σαν να προσεύχονται.