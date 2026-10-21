Άταμαν: Η αντίδρασή του για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ
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Ο Έργκιν Άταμαν, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αντέδρασε σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ.
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργκιν Άταμαν, αντέδρασε σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων», ανέβασε δύο story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνονται τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στις συλλήψεις των διαιτητών, καθώς και στα χρήματα που βρέθηκαν σε σπίτι διαιτητή.
Δείτε τα story του Έργκιν Άταμαν:
@Photo credits: INTIME
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