Ο Νίκος Καρφής στέκεται στην αγχωτική νίκη της ΑΕΚ επί της Μυκόνου και ξεχωρίζει αυτά που πρέπει να κρατήσει η Ένωση ενόψει συνέχειας, αλλά και την απαραίτητη βελτίωση που έχει ανάγκη η ομάδα του Σάκοτα.

Ήξερα πως το ματς κόντρα στη Μύκονο θα είναι δύσκολο. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου είναι καλά δουλεμένη και έβγαλε το λάδι της ΑΕΚ, η οποία καθάρισε την αναμέτρηση στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η Ένωση ψάχνεται ακόμα και έχει αναγκαστεί για μεγάλο διάστημα να παίξει χωρίς κομβικούς παίκτες της. Κόντρα στους Νησιώτες δεν έπαιξε ο κορυφαίος σκόρερ της, Μπάρτλεϊ, όμως τα χαρμόσυνα μαντάρα ήρθαν από τις επιστροφές των Γουίλιαμς και Μπράουν. Επιτέλους η Ένωση έχει τα τεσσάρια της στο παρκέ.

Η Βασίλισσα τα... χρειάστηκε κόντρα στη Μύκονο, αλλά είχε έναν απίθανο floor general των 11 ασίστ στο παρκέ, ενώ είδε και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να βγάινει μπροστά με την εμπειρία και την ποιότητα του. Ο Σάκοτα είχε αρκετούς πρωταγωνιστές στο ματς αυτό και σίγουρα είναι ενθαρρυντικό ενόψει της συνέχειας.

Ο Σάλε μάλιστα συνέχισε να γράφει το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, αφού έγινε ο έβδομος τεχνικός σε νίκες από καταβολής Α' Εθνικής κατηγορίας (1963/64). Έφτασε τις 262 νίκες και ξεπέρασε τον Αργύρη Πεδουλάκη, στη σχετική λίστα.

Ο Γάλλος floor general

Γίνεται να έχεις δύο πόντους και να είσαι ένας εκ των κορυφαίων των ματς; Όταν λέγεσαι Τομά Ερτέλ γίνεται! Ο Γάλλος γκαρντ έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα, αλλά κατεύθυνε με εξαιρετικό τρόπο το παιχνίδι της ΑΕΚ.

Ο Ερτέλ έκανε μαγκές τους συμπαίκτες του και τους χάρισε εύκολα καλάθια, ξέροντας πάντα πότε πρέπει να κάνει την πάσα για να γράψει δύο εύκολους πόντους κάποιος άλλος παίκτης της ΑΕΚ.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 11 ασίστ και έδειξε για άλλη μια φορά γιατί συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους πασέρ και floor generals του ελληνικού πρωταθλήματος. Όπως είπε και ο Κατσίβελης μιλώντας στο Gazzetta, ο Ερτέλ τους... φτιάχνει όλους.

Ο clutch Λαρεντζάκης

Όπως και ο Ερτέλ, έτσι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποκτήθηκε για να κάνει τη διαφορά. Και την έκανε κόντρα στη Μύκονο. Ο Λάρυ έβαλε δύο clutch τρίποντα, το δεύτερο υπέγραψε τη νίκη της Ένωσης στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τελείωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και ανέβασε επίπεδο το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ποιότητα, την εμπειρία και την τρέλα του πάνω στο παρκέ.

Επιπλέον μοίρασε 5 ασίστ, είχε 3/4 τρίποντα και 17 στην αξιολόγηση στο κορυφαίο του ματς με τη φανέλα της Ένωσης από τότε που επέστρεψε. Ο Έλληνας διεθνής νιώθει καλά στην ΑΕΚ, ξέρει πως σε κάποια ματς πρέπει να αναλάβει παραπάνω ευθύνες και η ποιότητα του θα δίνει ένα μεγάλο ατού στην Ένωση και στα επόμενα ματς.

Με την απουσία του Μπάρτλεϊ, χρειάστηκε το step up αρκετών παικτών, με τον Λαρεντζάκη να κερδίσει στο νήμα τον τίτλο του MVP από τους υπόλοιπους και να αφήνει υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Οι πρωταγωνιστές που έκαναν χαρούμενο τον Σάκοτα και η βελτίωση που απαιτείται

Η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη Μύκονο είχε έξι παίκτες διψήφιους και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσει ενόψει της συνέχειας. Αρκετοί βγήκαν μπροστά και βοήθησαν στην Ένωση σε ένα πολύ πονηρό ματς κόντρα σε μια εξαιρετική ομάδα.

Λαρεντζάκης και Κατσίβελης είχαν από 13 πόντους, ο Τζόζεφ είχε 12 με 9 ριμπάουντ, ο Νόλεϊ είχε 11 πόντους, ο Μπράουν είχε 12 πόντους και ο Γουίλιαμς πρόσθεσε 10 στον λογαριασμό. Τέλος ο Λεκαβίτσιους είχε 7 χωρίς να χάσει σουτ.

Αυτή η πολυφωνία κάνει χαρούμενο τον Σάκοτα, ο οποίος όμως θέλει να δει την ομάδα του να βελτιώνεται στο επόμενο διάστημα γιατί σε τρίτο σερί ματς η Ένωση δεν έθελξε με την εμφάνιση της.

Η Μύκονος βρήκε 24 πόντους από τα λάθη της ΑΕΚ, ενώ η Ένωση σε σχέση με τα προηγούμενα ματς τουλάχιστον περιόρισε τους πόντους αντιπάλο από αιφνιδιασμούς. Επιπλέον πάτησε πολύ παραπάνω στη ρακέτα (και με τις επιστροφές Μπράουν και Γουίλιαμς) και σκόραρε 40 πόντους στο ζωγραφιστό.

Αλλά για ένα ακόμα ματς δεν βρήκε αντίδοτο για τη φοβερή βραδιά των παικτών των αντιπάλων. Με τον Άρη ο Μόργκαν ήταν ασταμάτητος και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει λύσεις στο μαρκάρισμα του. Κάτι αντίστοιχο έγινε με τους Λοβ και Φάντερμπερκ. Ο πρώτος είχε 25 και ο δεύτερος 17. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το ματς με την Αντβέρπ για το BCL την Τετάρτη και θα πρέπει να δείξει πολύ βελτιωμένο πρόσωπο.