Ξανθόπουλος για Ομπράντοβιτς: «Η παρουσία του βοηθάει τους πάντες να καταλάβουν που έχουν έρθει»

Δείτε τα όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Περιστερίου στο «T-Center».

Στην αρχική του τοποθέτηση αμέσως μετά το παιχνίδι στο «Telekom Center Athens» και την ήττα του Περιστερίου από τον Παναθηναϊκό με 95-75, ο προπονητής για την ομάδα των δυτικών προαστίων, ανέφερε:

«Αρχικά, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Μας κέρδισε κατά κράτος. Εμείς, δυστυχώς, από το πρώτο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού δεν εμφανιστήκαμε στο γήπεδο και φυσικά με τέτοιες ομάδες το πληρώνεις. Είναι ένα ακόμα παιχνίδι που δεν ξεκινάμε καλά και πρέπει να βρούμε λύση εμείς στο προπονητικό επιτελείο, κυρίως εγώ, ώστε να παίζουμε για 40 λεπτά το παιχνίδι που θέλουμε. Έχουμε τώρα μία εβδομάδα μέχρι τον αγώνα με το Μαρούσι, έναν πολύ σημαντικό αγώνα απέναντι σε μία ομάδα με αρκετό επιθετικό ταλέντο. Πρέπει να δουλέψουμε, να ξεκουραστούμε, να επιστρέψουν οι τραυματίες και φυσικά να δούμε τα λάθη μας και να μάθουμε από αυτά».

Σε ερώτηση για τους Ομπράντοβιτς και Μπατίστ, είπε: «Έχω περάσει τρία πολύ όμορφα χρόνια εδώ πέρα. Τα δύο ήταν με τον Ζέλικο και με συμπαίκτη τον Μάικ Μπατίστ, με τον οποίο μάλιστα μία χρονιά ήμασταν και ίδιο δωμάτιο μια σεζόν. Την τελευταία μου χρονιά ήμουν με τον Αργύρη Πεδουλάκη, όταν είχε φύγει ο Ζέλικο και είχε αναλάβει την ομάδα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είπαμε τα νέα μας, πώς είναι οι ομάδες μας. Είναι πραγματικά πολύ όμορφες στιγμές αυτές, γιατί σκέφτεσαι τι έχεις περάσει εδώ πέρα στο παρελθόν και τι στιγμές έχεις ζήσει.

Είμαι πολύ χαρούμενος, είτε ήμουν στον Παναθηναϊκό είτε όχι, που έχει έρθει ένας τέτοιος προπονητής στην Ελλάδα και τον αντιμετωπίζω, γιατί προφανώς είναι και πρόκληση. Επίσης, είμαι χαρούμενος γιατί είδα ότι έχουν έρθει άνθρωποι και έχει συσπειρωθεί η ομάδα. Πλέον δεν είναι μόνο οι τακτικές, που λέμε. Είναι πιο σημαντική η κουλτούρα της ομάδας. Και φυσικά η επιστροφή του Ζέλικο, αλλά και όλων αυτών των παλιών συμπαικτών μου, βοηθάει σε αυτό, ώστε οι παίκτες της ομάδας και όσοι έρχονται στον Παναθηναϊκό να καταλάβουν πού έχουν έρθει.

Εύχομαι καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο για τον Ζέλικο αυτό. Υπήρχαν και πέρυσι καλοί προπονητές, αλλά και φέτος έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί προπονητές. Είναι πολύ ωραίο και ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και ελπίζω να συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα προς τα πάνω».

Για το παιχνίδι με το Μαρούσι, είπε: «Πρέπει να μπαίνουμε στο παιχνίδι από την αρχή με τη σωστή νοοτροπία, όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά, να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Η ταυτότητα που έχουμε στο Περιστέρι από πέρυσι, ανεξάρτητα από τους καινούργιους παίκτες, είναι να είμαστε μία σκληρή ομάδα, να βάζουμε τα κορμιά μας από το πρώτο δευτερόλεπτο και στην επίθεση να βρίσκουμε εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό.

Σήμερα δεν το καταφέραμε, ίσως λίγο στο τέταρτο δεκάλεπτο. Βέβαια, βοήθησε και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μεγάλη διαφορά. Είπα στα παιδιά πριν ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να το κερδίσουμε. Το κάναμε και μπράβο τους, αλλά στην ουσία βοήθησε και η μεγάλη διαφορά. Αυτό πρέπει να διορθώσουμε, να μπορούμε να διατηρούμε την ταυτότητά μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι εύκολο, γιατί πλέον το παιχνίδι πηγαίνει σε πολλές κατοχές, αλλά είναι δουλειά μας να πείσουμε τους παίκτες να το κάνουν».

Όσο για το αν επηρεάστηκε η ομάδα του από την εύκολη νίκη κόντρα ατη Βαρέζε; «Αυτό που λέω είναι ότι οι παίκτες πρώτα είναι άνθρωποι, μετά είναι αθλητές και μετά είναι μπασκετμπολίστες.

Προφανώς δεν βοήθησε ότι παίζαμε με τον Παναθηναϊκό μετά από ήττα του, και μάλιστα εντός έδρας. Δεν βοήθησε ούτε το ότι παίζαμε σε γήπεδο χωρίς κόσμο. Μακάρι να μην υπάρξει ξανά γήπεδο χωρίς κόσμο, γιατί μιλάμε για ένα άθλημα που πρέπει να έρχεται ο κόσμος να το βλέπει. Για αυτούς παίζουμε.

Δεν θεωρώ ότι πήραν τα μυαλά μας αέρα μετά τη Βαρέζε. Αυτό που τους είπα μετά τη νίκη ήταν ότι χαίρομαι που έχω δίπλα μου παίκτες και ανθρώπους που παραμένουν ταπεινοί και δεν εφησυχάζουν.

Προσπαθήσαμε να ξεκουραστούμε, αλλά επειδή έχω περάσει πολλά χρόνια από τη θέση του παίκτη, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς όλο αυτό. Δεν είναι μόνο η επιτυχία, αλλά και η πνευματική κούραση από τα ταξίδια, τις δύσκολες νίκες και τις ανατροπές σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Όλο αυτό σε κουράζει και ελπίζω να μη συνεχιστεί».