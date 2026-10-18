Βίκος Φαlcons - Ολυμπιακός 79-68: Τα highlights του αγώνα

Γιώργος Σακελλάρης
Βίκος Φαlcons - Ολυμπιακός 79-68: Τα highlights του αγώνα
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Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 στη GBL, νικώντας με 79-68 τους Βίκος Φαlcons, στα Ιωάννινα. Δείτε τα highlights του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός μετά το 2/2 στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague στην Ιβηρική Χερσόνησο, συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις του και στη GBL. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 3/3, επικρατώντας με 79-68 στα Ιωάννινα εις βάρος των Βίκος Φαlcons.

Για τους νικητές, «πρώτο βιολί» ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 17 πόντους (4/6 βολές, 2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα και 5 λάθη σε 32 λεπτά. Από την άλλη για τον Βίκο, πολύ καλός ήταν ο Γουίλιαμ ΜακΝάιρ, καθώς τελείωσε το ματς με 8 πόντους (4/8 δίποντα), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 24 λεπτά.

Δείτε τα highlights:

@Photo credits: eurokinissi
     

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