Ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 στη GBL, νικώντας με 79-68 τους Βίκος Φαlcons, στα Ιωάννινα. Δείτε τα highlights του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός μετά το 2/2 στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague στην Ιβηρική Χερσόνησο, συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις του και στη GBL. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 3/3, επικρατώντας με 79-68 στα Ιωάννινα εις βάρος των Βίκος Φαlcons.

Για τους νικητές, «πρώτο βιολί» ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 17 πόντους (4/6 βολές, 2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα και 5 λάθη σε 32 λεπτά. Από την άλλη για τον Βίκο, πολύ καλός ήταν ο Γουίλιαμ ΜακΝάιρ, καθώς τελείωσε το ματς με 8 πόντους (4/8 δίποντα), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 24 λεπτά.

Δείτε τα highlights: