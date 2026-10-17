Η ΚΑΕ Άρης μέσω ενημέρωσής της έκανε γνωστή τη διάγνωση του τραυματισμού του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τραυματίστηκε στα μισά της πρώτης περιόδου, πήγε κατευθείαν στ’ αποδυτήρια και δεν συνέχισε άλλο στην αναμέτρηση του Άρη με το Μαρούσι.

Η ΚΑΕ Άρης μέσω ενημέρωσής της έκανε γνωστή τη διάγνωση για τον Έλληνα φόργουορντ, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στη γάμπα και θα ξεκινήσει άμεσα την αποθεραπεία του.

Η ενημέρωση

«Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε ότι υπέστη θλάση στη γάμπα. Θα ξεκινήσει άμεσα αποθεραπεία και ο χρόνος επιστροφής θα καθοριστεί από την πορεία της».