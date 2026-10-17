Άρης: Η ενημέρωση της ΚΑΕ για τη διάγνωση του Χαραλαμπόπουλου
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τραυματίστηκε στα μισά της πρώτης περιόδου, πήγε κατευθείαν στ’ αποδυτήρια και δεν συνέχισε άλλο στην αναμέτρηση του Άρη με το Μαρούσι.
Η ΚΑΕ Άρης μέσω ενημέρωσής της έκανε γνωστή τη διάγνωση για τον Έλληνα φόργουορντ, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στη γάμπα και θα ξεκινήσει άμεσα την αποθεραπεία του.
Η ενημέρωση
«Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε ότι υπέστη θλάση στη γάμπα. Θα ξεκινήσει άμεσα αποθεραπεία και ο χρόνος επιστροφής θα καθοριστεί από την πορεία της».
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