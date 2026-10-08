Αναβολή πήρε η υπόθεση του Δήμου Στασινόπουλου στην ΕΦΙΠΗΔ, με την ΕΟΚ να συναινεί στο αίτημα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Ο Δήμος Στασινόπουλος είχε κληθεί από την ΕΦΙΠΗΔ σε ακρόαση για εξηγήσεις σχετικά με μηνύματα που είχαν απειλητικό χαρακτήρα του προς τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, για συκοφαντική δυσφήμηση.

Ωστόσο η υπόθεσή πήρε αναβολή, έπειτα και από συναίνεση της ΕΟΚ, προκειμένου ο Δήμος Στασινόπουλος να έχει επαρκή χρόνο να προετοιμάσει την απολογία του.