Στασινόπουλους: Αναβολή στην υπόθεσή του στην ΕΦΙΠΗΔ με συναίνεση ΕΟΚ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Αναβολή πήρε η υπόθεση του Δήμου Στασινόπουλου στην ΕΦΙΠΗΔ, με την ΕΟΚ να συναινεί στο αίτημα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου.
Ο Δήμος Στασινόπουλος είχε κληθεί από την ΕΦΙΠΗΔ σε ακρόαση για εξηγήσεις σχετικά με μηνύματα που είχαν απειλητικό χαρακτήρα του προς τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, για συκοφαντική δυσφήμηση.
Ωστόσο η υπόθεσή πήρε αναβολή, έπειτα και από συναίνεση της ΕΟΚ, προκειμένου ο Δήμος Στασινόπουλος να έχει επαρκή χρόνο να προετοιμάσει την απολογία του.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.