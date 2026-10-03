ΑΕΚ: Το τρίποντο του Χαρτώνα και η αποθέωση από τους οπαδούς
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Ο Βασίλης Χαρτώνας πέτυχε τρίποντο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι και αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του και από τους οπαδούς της «Ένωσης».
Προς το φινάλε της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι, ο Βασίλης Χαρτώνας σκόραρε τρίποντο και αποθεώθηκε.
Συγκεκριμένα ο 18χρονος γκαρντ της «Ένωσης», ευστόχησε σε σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ και στη συνέχεια δέχτηκε την αποθέωση από τους οπαδούς και από τους συμπαίκτες του.
Δείτε το τρίποντο του Χαρτώνα:
@Photo credits: eurokinissi
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