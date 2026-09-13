Ο Άρης παρουσίασε το… αγωνιστικό του franchise στην Euroleague

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την εντυπωσιακά καλή εικόνα του Άρη στο τουρνουά της Κύπρου και τις βασικές αρχές του παιχνιδιού του.

Όσο κι αν οι περιστάσεις το απαγορεύουν ρητά και κατηγορηματικά, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μην εστιάσει κανείς στο εμφατικό +24 επί μιας φιλόδοξης ομάδας της Euroleague η οποία πέρυσι (για μία νίκη) έχασε το τρένο των Playoffs. Θα πει κανείς… «φιλικά είναι», όσο όμως κι αν περνάει σε δεύτερη μοίρα το αποτέλεσμα, δεν παύει να είναι αποτέλεσμα. Αντικειμενικά, ο Άρης ήταν εντυπωσιακός ή μάλλον, εκπληκτικά καλός για την εποχή και για μια ομάδα η οποία έχει κάνει κουτσουρεμένη προετοιμασία καθότι το απουσιολόγιο ήταν συντριπτικά γεμάτο. Με ουσιαστική έναρξη αυτής, στην 1η του Σεπτέμβρη, όταν «ενσωματώθηκε» ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με τους διεθνείς. Credit φυσικά στον Ηλία Καντζούρη και τους υπόλοιπους προπονητές που έτρεξαν τη διαδικασία πριν την άφιξη των υπολοίπων.

Ο Άρης δεν ήταν αποτελεσματικός μόνο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Το ίδιο έκανε και απέναντι στη Μακάμπι η οποία για να τον κερδίσει χρειάστηκε να σουτάρει με 50% στο τρίποντο βάζοντας και τα τέσσερα τελευταία σουτ που έκριναν τον αγώνα. Μεγαλύτερη σημασία έχει όμως ότι έμεινε πιστός στα αγωνιστικά δόγματά του, διορθώνοντας τις ανορθογραφίες που είχε εμφανίσει κόντρα στη Μακάμπι. Η αναφορά προφανέστατα σχετίζεται με τη (συνολική) αμυντική συμπεριφορά.

Απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, η στατιστική έγραψε 19 κλεψίματα και συνολικά 25 λάθη του αντιπάλου. Τα αμέτρητα deflections της πρώτης περιόδου δεν πήγαν χαμένα, ούτε αυτά που ακολούθησαν στη διάρκεια του αγώνα. Pressing λοιπόν με αλλαγές και καθώς υπήρξε καλή επικοινωνία των ψηλών (αρχικά του Ρόμπινσον Ερλ με τον Κώστα Αντετοκούνμπο), όλα πήγαν… πρίμα. Συν ασφαλώς τα «βαφτίσια» του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ. Το Gazzetta είχε προϊδεάσει ότι ο Ελληνοκαναδός το πήρε το μήνυμα και καθώς αντιλήφθηκε ότι η καλή άμυνα και η λιγότερη ντρίμπλα θα τον κρατήσουν στην ομάδα, αυτό σερβίρει στον προπονητή του. Σαν την πάσα που έδωσε στον Ρόμπινσον Ερλ, σε φάση που θα μπορούσε να είχε τελειώσει μόνος του. Ο περσινός Λονγκ, δεν θα την έδινε ποτέ. Συνεχίζουμε.

Η στατιστική έγραψε 17 πόντους από λάθη αντιπάλου και από αιφνιδιασμό. Οι πόντοι στο transition παιχνίδι ενδιαφέρουν περισσότερο. Είναι φανερό ότι εκεί βρίσκεται ο βασικός άξονας του Βασίλη Σπανούλη. Ελάχιστη ντρίμπλα, γρήγορη μετακίνηση της μπάλας με παίκτες στα φτερά και εκτέλεση σε 5-6 δευτερόλεπτα. «Το πρώτο καλό σουτ το παίρνουμε», που έλεγε ένας προπονητής. Αν δεν βγει ο πρωτεύοντας, πάμε σε γρήγορο πλαϊνό pick n’ roll. Κι αυτό το είδαμε.

Το πρόσθετο σε σχέση με τον αγώνα με τη Μακάμπι, ήταν το high low παιχνίδι. Πέραν των 29 πόντων, η στατιστική θα έγραφε και πέντε ασίστ στον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ ο οποίος έδωσε τις μπάλες (εκεί και) όταν έπρεπε. Ο ίδιος τελείωσε τις φάσεις κοντά στο καλάθι. Είναι θέμα χρόνου να τον μιμηθούν και οι Μπιρτς, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Σπουδαιότερο από κάθε αποτέλεσμα είναι η ευθυγράμμιση όλων στη λογική του τεχνικού επιτελείου. Οι λεγόμενες αρχές που οφείλει να έχει κάθε ζωντανό κύτταρο ενός γκρουπ. Pressing στην άμυνα, μάτια και αυτά ανοιχτά γι’ αλλαγές, προτεραιότητα στο παιχνίδι άμεσης εκτέλεσης στην επίθεση και διαρκής κίνηση στο πέντε εναντίον πέντε. Όταν αυτά γίνονται, όπως έγιναν με τον Ερυθρό Αστέρα, θα «λάμπουν» παίκτες σαν τον Ματ Μόργκαν και τους υπόλοιπους. Γιατί η δημιουργική ικανότητα υπάρχει (βλέπε Ντιμιτρίγεβιτς), όπως και η ικανότητα από μακρινή απόσταση.

Στην Κύπρο, ο Άρης έβαλε την υπογραφή του στην παρουσίαση του αγωνιστικού του franchise προς την Euroleague. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και σε πέντε ημέρες όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι – και πάλι – στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης. Φιλικό μεν, εξετάσεις προσωπικότητας δε…