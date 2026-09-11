Oμπράντοβιτς: «Να δώσουμε τα πάντα για όσους μας υποστηρίζουν, πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην προσπάθεια που θα πρέπει να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός μετά το φιλικό με την ΑΕΚ.

Ο εντυπωσιακός Παναθηναϊκός στον... αστερισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικράτησε της ΑΕΚ με 78-56 στο φιλικό της Ρόδου με τις δύο ομάδες να έχουν ταλαιπωρηθεί από πολλές απουσίες στο τουρνουά.

Μετά το τέλος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε πως πρέπει να συνεχίσει τη βελτίωση η ομάδα του, ενώ μίλησε και για τον κόσμο.



Αναλυτικά όσα είπε στο Action24

Για το ματς: «Ήταν τυπικό ματς προετοιμασίας. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Υπήρχαν θετικά και αρνητικά. Πρέπει να συνεχίσουμε. Κάποιοι παίκτες έχουν μόνο 3-4 προπονήσεις».

Για την επιστροφή του: «Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα, μερικά ίδια. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και να δώσουμε τα πάντα για όσους μας υποστηρίζουν».