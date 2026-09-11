Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ντεμπούτο με... τρίποντο για τον 16χρονο Βαρβαρίτη
Την καθολική αποθέωση γνώρισε ο 16χρονος φόργουορντ του Παναθηναϊκού λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παρκέ του κλειστού στην Καλλιθέα της Ρόδου.
Γιατί; Η πρώτη του προσπάθεια στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς ευστόχησε στο τρίποντο που επιχείρησε «σηκώνοντας» το γήπεδο στο... πόδι.
Μάλιστα τον χειροκρότησαν και από τον πάγκο της ΑΕΚ, σε μια άκρως αθλητική στιγμή του αγώνα για χάρη του Ιάσωνα Βαρβαρίτη.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο
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