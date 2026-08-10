Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για την κόντρα ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν, ενώ αναφέρθηκε στα πρόστιμα που έχει πληρώσει για stories στο Instagram.

Το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνέντευξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο «EuroInsiders» είναι στον... αέρα. Ένα από τα θέματα που σχολίασε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι τα όσα έγιναν ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Ο ίδιος, είπε ότι τέτοια περιστατικά είναι απαράδεκτα, ενώ αναφέρθηκε και στα πρόστιμα που έχει πληρώσει για stories στο Instagram.

Όσα είπε ο Γιαννακόπουλος

«Τα περιστατικά μεταξύ των αθλητών είναι απαράδεκτα, ειδικά όταν δεν είναι στην ένταση του αγώνα, αλλά είναι στα αποδυτήρια. Ναι. Αυτό είναι που το κάνει τρομερό. Καταλαβαίνω ότι κάτι μπορεί να συμβεί στο γήπεδο. Η αρτηριακή σας πίεση είναι στους 1000 βαθμούς. Δεν ξέρω τίποτα, αλλά είμαστε όλοι μας ένα παράδειγμα για τους ανθρώπους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας.

Και το λέω αυτό στον εαυτό μου για να το ακούσω κι εγώ, ώστε να μην συμφωνήσω με την έλλειψη κυρώσεων. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις. Και επίσης επειδή είναι απαράδεκτοι.

Πλήρωσα συνολικά 2,2 εκατομμύρια, πηγαίνοντας στο γήπεδο για να δημοσιεύω ιστορίες στο Instagram. Δεν μπορείτε να δείτε μια έγχρωμη εκδοχή μου ούτως ή άλλως, μου έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Αλλά σε αυτά τα lives, μαθαίνεις από αυτό; Κατεβαίνεις, λες, ή λες, γ@μώτο, αυτός είμαι εγώ. Κάνω αυτό που κάνω. Φυσικά και μαθαίνω. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ αν δεν είμαι προκλητικός. Και όταν βλέπω αυτό που είδα εναντίον της Βαλένθια ως κερασάκι σε όλη τη σεζόν, προκλήθηκα».