Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό της 15χρονης αθλήτριας, Άννας Μαρίας Πανταζώνη.

Μεγάλη θλίψη στη χώρα μας, μετά την είδηση ότι η νεαρή αθλήτρια του ΠΑΟΚ, Άννα Μαρία Πανταζώνη, έφυγε από τη ζώη. Η 15χρονη που αγωνιζόταν στο τμήμα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό της αθλήτριας της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη. Η απώλεια της βύθισε σε βαρύ πένθος ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν απαλύνουν τον πόνο για έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Καλό ταξίδι. Ας είναι αιώνια η μνήμη της».