Ο Γουίλ Κάριους, αποκάλυψε ότι θα αγωνίζεται στο Περιστέρι και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το Περιστέρι έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό του για τη νέα σεζόν, όπου εκτός από τις εγχώριες υποχρεώσεις, θα έχει και αυτές στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο FIBA Champions League. Στα μεταγραφικά, ένας παίκτης που θα είναι κάτοικος Περιστερίου και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, είναι ο Γουίλ Κάριους.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, μέσω μίας ανάρτησης στα social media, αποκάλυψε ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου και έτσι θα αγωνίζεται στο Περιστέρι και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Κάριους είχε έρθει στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2026 και είχε μέσο όρο στη Stoiximan GBL 4.9 πόντους και 4.4 ριμπάουντ ανά 22 λεπτά συμμετοχής.