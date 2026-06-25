Ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα στον Χάρη Γιαννόπουλο για την απόφασή του να αποσυρθεί στην ενεργό δράση.

Ο Χάρης Γιαννόπουλος αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του σε ηλικία 37 ετών «ανεβάζοντας» ένα άκρως συγκινητικό βίντεο για το «αντίο» του από τα παρκέ.

Ο Παναθηναϊκός, στον οποίο και αγωνίστηκε τη σεζόν 2012-13 έχοντας κατακτήσει και το πρωτάθλημα Ελλάδας, του έστειλε ένα μήνυμα και τον ευχαρίστησε για τα όσα πρόσφερε στο ελληνικό μπάσκετ.

«Συγχαρητήρια για τη σπουδαία σου καριέρα και τη συνεισφορά σου στο ελληνικό μπάσκετ! Σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου!» ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στην ανάρτηση του Χάρη Γιαννόπουλου.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο.