Αγγελόπουλος για παραχώρηση «SUNEL Arena» στον Ολυμπιακό: «Υπάρχει προσέγγιση, θα το δούμε»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε και στο «φλέγον» θέμα της παραχώρησης της «SUNEL Arena» στον Ολυμπιακό.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΑΕΚ έκανε ειδική αναφορά σε σχετική ερώτηση και για την πιθανότητα παραχώρησης του γηπέδου στον Ολυμπιακό λόγω των έργων ανακαίνισης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τους πρώτους μήνες της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

«Υπάρχει μια προσέγγιση από τον Ολυμπιακό να τον εξυπηρετήσουμε για κάποιο διάστημα. Έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση. Στο τέλος της ημέρας θα το δούμε, έχει να κάνει με εμπορική συμφωνία. Εκτός γηπέδου προσπαθούμε να εξυπηρετούμε και να βοηθάμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να μεγαλώνει η πίτα», ανέφερε ο Μάκης Αγγελόπουλος στην Cosmote TV και συνέχισε:

«Το 2020 παρά το ότι είχαμε την πίκρα για το πρωτάθλημα αφήσαμε στην άκρη λεφτά για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 από επιλογή. Αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για να εξυπηρετήσουμε το σύνολο. Είχαμε έναν χορηγό που έπρεπε να δώσει ένα υπόλοιπο και τον στείλαμε στον ανταγωνισμό να δώσει χρήματα στις ομάδες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ΑΕΚ. Δεν θα πάμε να σκάψουμε γήπεδα».