Παναθηναϊκός: Το story του Γιαννακόπουλου για τη δήλωση του Χουάντσο
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Intstagram, υποστήριξε τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, με αφορμή μια δήλωση που έκανε σχετικά με τον Παναθηναϊκό.
Σε δηλώσεις του στο τουρνουά Stoiximan 22oz Elite Basketball tournament, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, λέγοντας πως είναι το «σπίτι» του και ότι είναι χαρούμενος στους «πράσινους».
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με αφορμή τις δηλώσεις του Ισπανού φόργουορντ, ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με ένα πράσινο τριφύλλι και το τραγούδι «For every forever».
@Photo credits: INTIME, NTIME SPORTS / ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ VOLITAKIS STELIOS
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